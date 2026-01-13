Fiat presenta el Qubo L, la vuelta a los vehículos familiares y con motor diésel

Además de su candidato al Car of the Year 2026, el Fiat Grande Panda, la marca de Turín ha presentado en el Salón del Automóvil de Bruselas el que podría ser digno sucesor del Fiat Multipla, además de recoger el nombre y el testigo del antiguo Qubo, que dejó de producirse en 2019.

Se trata del Fiat Qubo L y combina practicidad, comodidad y espacio para todo y todos. Se presenta en carrocería monovolumen con dos larguras diferentes, dependiendo si se prefiere contar con cinco o siete plazas. La de cinco plazas llega a los 4,40 metros y la de siete, a los 4,75 metros, ofreciendo tres asientos ajustables individualmente en la segunda fila y dos asientos extraíbles sobre raíles en la tercera fila.

Modularidad y espacio

El nuevo Fiat Qubo L permite una configuración interna totalmente personalizable con más de 140 posiciones diferentes de los asientos y hasta 27 compartimentos de almacenamiento para tener todo ordenado y a mano.

Fiat Qubo L / Fiat

El maletero declara, en la versión de cinco plazas, 597 litros y en la de siete, 850 litros. Estas cifras crecen conforme se plegan filas de asientos y, además, es posible cargar objetos de tres metros de largo si se recoge el asiento del copiloto.

Una solución muy práctica es la Magic Window, la ventana mágica, como la han llamado en Fiat. La luneta trasera, la del portón del maletero, se puede abrir de manera independiente permitiendo el acceso sencillo y rápido a los objetos guardados ahí.

Sí, va a ser diésel

Algo que se sale de la línea actual de Stellantis y que va a hacer, posiblemente, de este Fiat Qubo L una opción interesante para aquellos que viajen en familia es que es diésel. Las opciones serán un motor diésel de 130 CV con cambio automático o dos variantes con cambio manual, de 100 y 130 CV.

Fiat Qubo L / Fiat

Obviamente, habrá disponible una opción eléctrica de 136 CV, este motor solo para versión de cinco plazas, una solución pensada para aquellos que necesiten espacio, pero quizás se muevan principalmente por ciudad. Las cifras hablan de una batería de 50 kWh y una autonomía WLTP de 345 kilómetros.

Un sistema que equipa el Fiat Qubo L es el Extended Grip Control, que permite cambiar entre tres modos diferentes de conducción (arena, barro y nieve) para hacer la conducción más fácil y segura en diferentes circunstancias.

¿Hay precio para el nuevo Fiat Qubo L?

Siguiendo el esquema ya habitual el Fiat el Qubo L estará disponigle en los acabados Pop, Icon y La Prima, el tope de gama, y cinco colores: Gelato White, Cinema Black, (RED), Foresta Green y Riviera Blue.

Las reservas para esta vehículo que quiere ser el coche familiar definitivo se abrirán antes de que acabe enero y en los próximos meses deberían empezar a entregarse las primeras unidades, aunque por el momento no se saben los precios para España.