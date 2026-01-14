Muga 2021, elegido mejor vino del año por Wine Spectator en su selección global de 2025

La revista norteamericana Wine Spectator ha distinguido a Muga 2021 como el vino que encabeza su selección Wine Values of 2025, uno de los reconocimientos más relevantes que otorga anualmente la publicación. El galardón sitúa a este vino de Rioja como referente internacional dentro de la categoría de vinos con un precio inferior a 40 dólares en el mercado estadounidense.

Cada año, el equipo editorial de Wine Spectator identifica aquellos vinos capaces de expresar de forma nítida el carácter de su origen o variedad, con volúmenes suficientes para garantizar una amplia disponibilidad internacional y procesos de elaboración eficientes que no comprometan la calidad final. En esta edición, Muga 2021 lidera el listado como el vino que mejor representa este equilibrio a escala global.

Elaborado a partir de variedades autóctonas —tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano—, Muga 2021 fermenta en tinas de roble y envejece durante 24 meses en barricas fabricadas en la propia tonelería de la bodega, con una combinación de 80% roble francés y 20% roble americano, seguido de un mínimo de 12 meses de afinamiento en botella. Un proceso que refleja la filosofía de Bodegas Muga, basada en la tradición, el control técnico y la precisión en cada etapa de elaboración.

Este nuevo reconocimiento refuerza la sólida trayectoria de la bodega en la publicación estadounidense. En 2024, Wine Spectator destacó la añada Muga 2020 como el mejor vino español dentro de su ranking de los 100 mejores vinos del mundo. Asimismo, en 2025, Aro 2021 encabezó la lista de Top Wines de alta gama de Rioja, en la que también figuraban otras referencias de la bodega como Prado Enea Gran Reserva 2016 y Muga Rosado 2023.

Un reconocimiento que refuerza una visión de largo recorrido

Juan Muga, director comercial y de marketing de Bodegas Muga, ha señalado que "este reconocimiento por parte de Wine Spectator supone una enorme satisfacción porque pone en valor un modelo de trabajo basado en la constancia, la coherencia y el respeto al origen, pero también en la capacidad de nuestros vinos para conectar con consumidores de todo el mundo. Para nosotros, es un impulso para seguir construyendo marca a largo plazo, fieles a la esencia de Rioja y al compromiso con la calidad que nos ha acompañado desde siempre".

Por su parte, Pablo Orio, enólogo de Bodegas Muga, ha subrayado que “este reconocimiento es un homenaje al trabajo en la viña y en bodega, que se traduce en un vino con identidad propia y capacidad de emocionar en cada sorbo. La cosecha 2021 de Muga representa la expresión más fiel de nuestro 'terroir' y nuestra visión de Rioja: tradición, precisión y un compromiso constante con la calidad”.

Con este reconocimiento, Bodegas Muga reafirma su posición como uno de los grandes referentes internacionales de la Denominación de Origen Calificada Rioja, liderando una selección que reúne vinos procedentes de algunos de los principales países productores del mundo, como Francia, Italia, Nueva Zelanda, Uruguay y Estados Unidos. La presencia de Muga 2021 al frente del Top 10 Wine Values of 2025 consolida su papel como exponente del vino español capaz de competir y destacar en un contexto de máxima exigencia internacional.