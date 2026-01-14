Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragos asequibles

Vinos por menos de 20 €: cuatro buenos tintos de Rioja para la cuesta de enero

Te proponemos botellas con una muy buena relación calidad-precio

Vinos por menos de 20 €: cuatro buenos tintos de Rioja para la cuesta de enero.

Vinos por menos de 20 €: cuatro buenos tintos de Rioja para la cuesta de enero. / El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

Llega enero y con él esa cuesta económica que se hace tan empinada. Pero no hay excusa para que renuncies a un buen trago porque existen muchos vinos buenos y baratos que son de lo más apetecibles. Aquí tienes unos ejemplos: botellas de Rioja con una relación calidad-precio inmejorable.

Vino Milflores Tinto (PS. Wine Innovation).

Vino Milflores Tinto (PS. Wine Innovation). / El Periódico

Milflores Tinto (PS. Wine Innovation)

Este 'rioja' joven es fresco y aromático, de esos vinos que encajan igual de bien en un aperitivo improvisado que en una comida entre amigos o en una sobremesa que se alarga más de lo previsto. Destaca por su carácter ligero y amable. Su color cereza brillante anticipa lo que viene: aromas de frutos rojos como la cereza y la frambuesa, con un delicado toque herbal que le aporta frescura. En boca es suave y goloso, fácil de beber, de esos tintos que no abruman y que apetece volver a servir. Funciona con todo tipo de platos. 6 €.

Vino Finca Monasterio (Barón de Ley).

Finca Monasterio (Barón de Ley). / El Periódico

Finca Monasterio (Barón de Ley)

Elaborado con uvas tempranillo procedentes del viñedo que rodea al monasterio benedictino incluido en la bodega, resalta por su complejidad aromática, con aromas de fruta negra compotada, regaliz, y un toque especiado y balsámico. En boca, es potente y estructurado, ideal para acompañar carnes rojas, guisos y caza. 19,90 €.

Vino El Jardín de la Emperatriz Tinto 2021 (Viñedos Hermanos Hernáiz).

El Jardín de la Emperatriz Tinto 2021 (Viñedos Hermanos Hernáiz). / El Periódico

El Jardín de la Emperatriz Tinto 2021 (Viñedos Hermanos Hernáiz)

Las uvas de este vino proceden de una viña centenaria y cuya antigua dueña fue la última emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, que ya elaboraba vinos de esta finca en el siglo XIX. Dado que 2021 fue uno de los mejores años climáticos de la última década en Rioja, este tinto elaborado mayoritariamente con tempranillo es excepcional, y añade la exuberancia aromática de la garnacha, que aporta frescura. La crianza de 14 meses en barricas de roble francés y americano aporta equilibrio a su carácter afrutado y floral, y resalta su complejidad. Un crianza fino y elegante que presenta notas de frutos negros y rojos, acompañado de violetas que se ven complementadas por recuerdos especiados y balsámicos procedentes de su crianza. 11,90 €.

Vino Crianza (Marqués del Atrio).

Crianza (Marqués del Atrio). / El Periódico

Crianza (Marqués del Atrio)

Un tinto insólito porque, además de tempranillo, lleva un 15% de graciano (en los cupajes de Rioja, esta variedad no suele superar el 3%). Se cría 12 meses en barricas de roble francés para lograr una finura y delicadeza que le diferencia de los 'riojas' tradicionales. De intenso color rojo con tonos violáceos, en nariz destacan las notas a frutos negros y rojos y tostados y vainilla, y en boca exhibe frescura, acidez, estructura y madurez, con un final persistente y armonioso, con fruta madura y notas tostadas. Marida con quesos y carnes rojas. 8,50 €.

Vinos por menos de 20 €: cuatro buenos tintos de Rioja para la cuesta de enero

