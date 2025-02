El salón audiovisual se rinde a la inteligencia artificial: "Con platós tradicionales no podremos competir"

"El momento es fascinante. Nuestro consejero delegado a nivel mundial lo compara, ya no con los móviles, ni con internet, lo compara con el descubrimiento del fuego, con la invención de algo que ha sido realmente transformador para la sociedad". Quien habla, un alto directivo de Google España y Portugal, se refiere a la inteligencia artificial (IA). "Lo que va a ocurrir en el medio plazo va a ser mucho más grande de lo que pensamos ahora", añade.

Este ejecutivo, Isaac Hernández, se encuentra en el Integrated Systems Europe (ISE) –el congreso dedicado a la industria del audiovisual que se celebra esta semana en Barcelona–, por la presentación de un acuerdo entre Google y Mediapro. Ambas compañías han sellado una alianza para explorar el uso de esta tecnología en el doblaje, la creación de guiones o la generación de videos artificiales, así que involuntariamente se convierten en uno de los mejores ejemplos de por qué esta feria se ha rendido definitivamente a la IA. Por lo menos, desde la óptica de los debates y la reflexión, puesto que en los 92.000 metros cuadrados que ocupa la feria, las protagonistas siguen siendo las pantallas.

Pero al presentar a primera hora de la mañana Mike Blackman, director general del evento, las líneas maestras de lo que pasará en este simposio hasta el viernes, una de las novedades mencionadas es haber establecido cinco foros de debate temáticos. Y el primero que aparece es, por supuesto, la IA.

De ahí que la conferencia inaugural (la más importante de la feria) se haya delegado en Brian Solis, jefe de innovación global de ServiceNow, futurista y experto en inteligencia artificial. Éste ha titulado su charla 'La IA se está comiendo el mundo', dejando bastante claro su punto. Su premisa es que esta tecnología tiene la capacidad de revolucionar el mundo tal como lo conocemos, pero que son muy pocos los que la están empleando bien.

"Muchas compañías no tienen ni idea de qué hacer con la IA, así que la utilizan para automatizar su trabajo actual (hacerlo mejor, más rápido, más barato...), pero cuando utilizas tecnología disruptiva en el 'business as usual' no le estás sacando todo el partido", ha explicado. "Mucha gente la utiliza como utilizaba Google, y lo peor es que espera un resultado diferente", ha lamentado. Su consejo, en este sentido, es pensar a lo grande e incluso preguntarle a la IA qué se le ocurre para ser realmente disruptivo cada uno en su negocio.

La IA llevada al audiovisual

Lo que parece claro es que el sector audiovisual está buscando, como poco, esa tecla disruptiva. Microsoft ha contando aquí como la utiliza para mejorar sus sistemas de gestión del trabajo (Teams, Microsoft 365 o Copilot); Antaviana, RTVE y Pijama Studio han explicado cómo esta tecnología permite agilizar la postproducción de contenidos audiovisuales y ampliar el abanico de la creatividad; o la FX Barcelona Games School, Minimo VFX o DeAPlaneta Entertainment han mostrado como la IA ha transformado completamente el mundo de la animación 3D.

La inteligencia artificial tiene cabida, asimismo, en el mundo de la retransmisión deportiva (al dotar de inteligencia a aquello que graban las cámaras) o en la producción de sonido. “Hace dos años decíamos que no existía el sonido sintético, que la base siempre era un ruido generado por un humano, y hoy en día eso ya no es verdad”, ejemplifica Eduard Gil, director del Clúster Audiovisual de Catalunya, uno de los patrocinadores del congreso.

Platós virtuales

Lo cierto es que el gran elemento diferencial –y que este organismo confía en que sea el que distinga a Catalunya en este negocio– es el de la producción y los platós virtuales. “No competiremos con Madrid montando platós tradicionales, tenemos que montar los mejores platós virtuales del sud de Europa”, sostiene Gil. Y la inteligencia artificial es una de las herramientas clave para lograr que esto despunte: el plató virtual es un espacio equipado con tecnología y pantallas de última generación que permiten hacer con ordenador prácticamente todo lo que rodea a un actor en escena.

"Todos esperamos poder tener más platós como estos y que nos pidan más producciones así", ha confesado David Monguet, experto en el uso de pantallas LED en los rodajes, y miembro del equipo de la serie Berlín o la película La Sociedad de la Nieve. "Todo esto nos facilita mucho el trabajo, a nosotros y a los actores", ha concluído, quien había arrancado con un importante reconocimiento. "La producción virtual en España no tiene nada que envidiar a la de Estados Unidos o Reino Unido".