Mike Blackman: "La última edición del salón audiovisual ISE confirma que mudarnos a Barcelona fue la decisión correcta"

El mayor congreso del audiovisual del mundo, el Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra desde 2020 en Barcelona, está trabajando ya en su próxima edición, la más grande de su historia. Las puertas se abren el próximo 4 de febrero y se espera batir récord de expositores y de visitantes. El único temor de su director general, Mike Blackman, es crecer más rápido que el recinto ferial que le tiene el corazón robado. Sobre eso habla con EL PERIÓDICO, su trayectoria hasta ahora, su clásica comparación con el Mobile World Congress y sobre sus planes para este año y más allá.

¿Qué balance hace de la edición del 2024?

Fue el año que confirmó que mudarnos a Barcelona había sido la decisión correcta. Cuando tomamos la decisión, vino la pandemia. Después del pánico inicial (y digo pánico), todo salió bien. 2020 nos sirvió para ver que Fira y los agentes de la ciudad realmente querían trabajar con nosotros; 2021, para plantar la bandera de que habíamos llegado, aunque fuera con un evento pequeño; 2022 fue el primer congreso real y fue todo un éxito, dadas las circunstancias; 2023 fue el de la recuperación y 2024 el que superó las cifras que nos habíamos fijado tantos años antes.

¿Tan arriesgada era, la decisión de venir a España?

Si miras el mercado del audiovisual en Europa, el país número uno es el Reino Unido, después Escandinavia, Italia y ya, luego, España. Mucha gente se preguntó por qué veníamos aquí, pero fue una evaluación de ciudades y lo que podrían ofrecer.

Siempre ha dicho que aquí se ha sentido muy bien acogido…

El lugar [el recinto Gran Via de Fira de Barcelona] es ideal, está muy bien desarrollado y pensado. Puedes entrar por norte y sur, tienes una vía rápida para ir de principio a fin… Todo esto nos ayudó a montar una feria que realmente funciona. En 2024, tuvimos el ISE más exitoso de la historia: más de 1.400 expositores, casi 74.000 asistentes y un impacto económico de casi 470 millones de euros.

En 2026 probablemente nos quedemos sin espacio: volveremos a estar en posición de que haya gente que quiera participar en la feria y no pueda Mike Blackman — Director general del ISE

De hecho, empieza a acercarse a las cifras del Mobile World Congress (MWC). ¿Quizás lo que falta es más fama entre el público de a pie?

Creo que poco a poco Barcelona está entendiendo lo que es el ISE y que está aquí. Ambas somos ferias B2B [de empresas presentando soluciones para otras empresas], la diferencia es que quizás el sector audiovisual es menos conocido. Se suele pensar que es cine y televisión, pero, en realidad, lo abarca casi todo. Las pantallas en casa, los centros comerciales, los estadios de futbol, los aeropuertos, incluso en los autobuses ya son pantallas las que te dan la información. Pero sí, el Mobile tiene una historia más larga y obviamente es más conocido. También por eso hacemos actividades como el 'mapping' sobre la Casa Batlló [el fin de semana previo a la feria] o colaboramos con el Llum BCN.

Este año ya ocupáis todo el recinto ferial.

Sí, excepto por las partes que están reservadas para la preconstrucción de algunos estands del MWC, estamos usando ya todos los demás espacios. Incluso tenemos espacio al aire libre, lo que es bueno para nosotros, porque el audiovisual no es solo para interiores, y así las demostraciones son más realistas.

Si siguen creciendo a este ritmo, ¿qué harán el año que viene?

En dos años habrán terminado las obras del Hall 0 y tendremos todo un nuevo pabellón, pero el año que viene probablemente nos quedemos sin espacio, sí. Eso no es malo. Que haya gente que quiera ir y no pueda siempre es una buena posición en la que estar. Cuando hay espacio disponible, las empresas esperan para reservar; cuando sabes que se pueden quedar sin espacio, puedes recomendar reservar anticipadamente. Nos pasó en Ámsterdam, y en 2026 volveremos a estar en esa posición de nuevo. Lo que no estoy del todo seguro es si es lo mejor para el mercado: si crece la demanda insatisfecha, creas mercado a la competencia.

El director ejecutivo de ISE, Mike Blackman, en la redacción de EL PERIÓDICO / JOAN CORTADELLAS

Hablemos de la próxima edición, la de 2025, ¿Cuáles son las novedades clave?

Lo primero, que hemos crecido enormemente. Ganamos un 20% más de espacio (serán 92.000 metros cuadrados), tenemos huella en cada pabellón, más de 1.600 expositores, más conferencias…

¿Más público?

A estas alturas [tres semanas antes del congreso] tenemos un 26% más de personas preregistradas, pero esto nunca es una garantía. Hay muchas personas que se registran y no vienen. Lo investigamos todos los años y la razón más ofrecida es que les ha surgido algo más importante. Así que ahora nuestra propiedad es que nuestro programa sea lo más importante en su agenda.

¿Cómo?

Piensa en cuando te vas de vacaciones: si ya has reservado en un restaurante o una clase de buceo, te será más difícil renunciar que si solo tienes reservado el vuelo. Lo miramos desde esta óptica: estamos intentando animar a nuestros socios a que tengan reuniones o hagan actividades independientes al ISE.

Mi sueño siempre ha sido ser el lugar donde la gente decida y desarrolle lo que sucederá en el futuro Mike Blackman — Director general del ISE

¿Qué temas serán clave, este año?

Volveremos a hablar de inteligencia artificial (IA). Veremos pantallas LED más sofisticadas y muy visuales, altavoces más inteligentes y tecnológicos, salas de reuniones con micrófonos integrados que lo captarán todo…

Suena muy futurista, ¿son cosas que ya están en el mercado?

La verdad es que nos hemos convertido en una plataforma donde las empresas presentan lo que están lanzando, las cosas nuevas y donde se reflexiona de hacia donde va el sector. Ese siempre ha sido mi sueño, que ya no solo seamos una ventana al futuro sino el lugar donde la gente decida y ayude a desarrollar lo que sucederá en el futuro. Siempre diego que nuestro mayor enemigo es la complacencia, si simplemente nos sentamos y pensamos que somos los más grandes, estamos acabados.

