Sylo impulsa la transformación empresarial del futuro con soluciones realistas, útiles y a medida

La competitividad industrial pasa, inevitablemente, por la digitalización y la eficiencia operativa. Cada vez son más las empresas que apuestan por recibir ayuda de consultoras externas. Con más de 20 años de trayectoria, Sylo actúa como partner colaborativo que se implica, asume responsabilidad y trabaja junto a sus clientes con el objetivo de implantar soluciones útiles, realistas y alineadas con cada tipo de negocio.

Instalada en el DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la compañía mantiene un firme compromiso con la innovación, la colaboración y el desarrollo de estrategias resolutivas adaptados a los retos actuales y futuros de la industria.

Soluciones con resultados

La capacidad por entender las necesidades reales de las empresas desde la experiencia, el conocimiento técnico y la práctica directa de gestión es el principal valor diferencial de Sylo. Con un equipo de más de 40 profesionales, la empresa analiza las situaciones en concreto de cada compañía, priorizando lo importante y poniendo el foco en la ejecución, ya que el objetivo no es sólo definir una solución a sus problemas, sino conseguir que esta funcione. La compañía se divide en varios departamentos: recursos humanos, área tecnológica, asesoramiento legal especializado y apoyo en el control y la gestión financiera.

En la actualidad, la mayoría de empresas operan en entornos cada vez más exigentes, con varios proyectos en proceso, sistemas poco integrados y estructuras muy departamentalizadas. Esta combinación dificulta tener una visión clara del negocio y la forma en la que se toman decisiones. Desde Sylo, se ayuda a poner orden a esta complejidad, detectando los puntos críticos e implantando soluciones con los respectivos equipos que se traducen en acciones y resultados sostenibles.

La IA, una herramienta esencial

La tecnología juega hoy un papel imprescindible en la transformación empresarial. Ya no es una opción, sino una condición necesaria para operar con eficiencia y tomar decisiones con criterio. En este escenario, la irrupción de la inteligencia artificial ha acelerado de forma notable este proceso, elevando el nivel de exigencia en las organizaciones.

Sin embargo, su impacto depende directamente de la base sobre la que se construye. La calidad del dato —su fiabilidad y trazabilidad— ha sido históricamente uno de los principales retos de las compañías. Sin una base sólida, la tecnología puede generar más complejidad que valor.

La diferencia actual es que la inteligencia artificial está permitiendo avanzar en este ámbito, mejorando los procesos de validación de la información y ayudando a construir entornos más fiables para la toma de decisiones. En Sylo, el foco está precisamente en esa base: la depuración del dato, la estructuración de procesos y la aplicación de la tecnología con un enfoque claro de negocio, para transformar un problema tradicional en una ventaja real para la empresa.

Del dato a la toma de decisiones

El impacto del modelo de Sylo se materializa especialmente en su capacidad para introducir orden, trazabilidad y rigor en el dato, el verdadero punto donde se toman las decisiones empresariales.

Un ejemplo claro es la implantación de modelos tipo 'Control Tower', que permiten contrastar la información operativa con la realidad. Gracias a ello, es posible detectar desviaciones, validar qué está ocurriendo realmente en la operación y corregir errores que, de otro modo, pasarían desapercibidos.

No se trata solo de disponer de datos, sino de que estos sean fiables, trazables y útiles. Cuando esto se consigue, las empresas ganan en control, en capacidad de anticipación y en calidad en la toma de decisiones. Es ahí donde se genera el impacto real.

Un impulso a la innovación colaborativa

La incorporación a DFactory Barcelona ha supuesto para Sylo integrarse en un entorno donde la innovación y la tecnología se trabajan desde su aplicación real al negocio. Formar parte de este ecosistema implica convivir con profesionales, empresas y proyectos con un alto nivel de exigencia, muy alineado con su forma de entender la transformación: desde la operativa, el dato y la ejecución.

Este entorno no solo aporta cercanía a talento y conocimiento, sino que impulsa a la compañía a evolucionar constantemente y a dar un salto cualitativo en su propio modelo, con el objetivo de seguir desarrollando soluciones útiles y aplicables para las empresas.