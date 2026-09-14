Final feliz
Los Mossos salvan una boda tras recuperar los anillos y los trajes robados en el aeropuerto de Barcelona
Meghan y Emilio acababan de aterrizar para casarse cuando les robaron las maletas con el vestido de la novia, el traje del novio y las alianzas
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Lo que podía haber acabado en un recuerdo amargo terminó con una boda con final feliz y celebrada según lo previsto. Meghan y Emilio pudieron casarse finalmente esta pasada semana en Cunit (Barcelona) después de que los Mossos d'Esquadra recuperaran los anillos y los trajes que les habían robado poco después de aterrizar en Barcelona.
La pareja acababa de llegar a la capital catalana para celebrar aquí su enlace, pero los ladrones le sustrajeron las maletas en el aeropuerto del Prat. Dentro llevaban, entre otros objetos, el vestido de la novia, el traje del novio y las alianzas.
La intervención de los Mossos permitió recuperar las pertenencias a tiempo. Según ha informado el cuerpo policial en sus canales oficiales, los agentes detectaron a dos hombres manipulando unas maletas en el Prat de Llobregat. Al inspeccionarlas, encontraron los vestidos de los novios, las alianzas y otros objetos que habían sido sustraídos en Barcelona.
Los objetos habían aparecido en una especie de descampado lleno de basura, según las imágenes difundidas por la policía, que ha compartido fotografías tanto de los efectos recuperados como del lugar donde fueron encontrados.
Finalmente, Meghan y Emilio pudieron celebrar su boda este fin de semana con los trajes y los anillos recuperados tras el susto. La pareja ha cedido a los Mossos una fotografía del enlace para hacer pública la historia. En la imagen aparecen ambos en su boda, ya con los trajes y las alianzas que los agentes consiguieron recuperar.
Según ha recogido TV3, los novios quedaron tan agradecidos por el "salvamento" de su boda que llegaron a invitar a los agentes al enlace. Los Mossos, sin embargo, rechazaron la invitación.
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