La casa fantasma de Alcalá de Henares donde Shakira creó 'La tortura' y otros éxitos: "No quería repetir una fórmula"

No hay una placa. Tampoco una dirección conocida a la que peregrinar. Sólo queda una pista en las crónicas de hace dos décadas: durante cuatro meses, Shakira se instaló en una finca de Alcalá de Henares para volver a escribir. Venía de cerrar el Tour de la Mangosta y necesitaba ordenar la cabeza. Allí empezaron a tomar forma canciones como La tortura, Las de la intuición y La pared. Madrid fue, por tanto, algo más que una parada promocional. Fue taller. Refugio. Y el lugar en el que una de las mayores estrellas latinas del momento comenzó a levantar Fijación oral. Vol. 1. 21 años después, la historia vuelve a cruzarse con la capital: este viernes, la artista colombiana inicia en Villaverde una residencia de 12 conciertos que se prolongará hasta el 11 de octubre y que prevé reunir a cerca de 600.000 personas.

Aquella Shakira rondaba los 27 años y tenía una pregunta incómoda encima de la mesa: qué hacer después de conquistar el mercado anglosajón. Laundry Service, publicado en 2001, la había convertido en una figura mundial y Whenever, Wherever le dio su primer top 10 en Estados Unidos. Lo lógico era insistir en el inglés. Sin embargo, hizo otra cosa. Se puso a componer sin separar idiomas. Durante un año y medio acumuló unas 60 canciones y acabó escogiendo 20: de ese material saldrían dos discos, uno en español y otro en inglés. El primero nació, en parte, de aquel encierro alcalaíno. Sin ruido alrededor. Sin saber que acabaría convirtiéndose en uno de los trabajos más importantes de su trayectoria en castellano. "Fue un disco fundamental. Shakira ya no tenía que demostrar que podía convertirse en una estrella global. Servicio de lavandería había hecho ese trabajo. Lo interesante es que, después de conquistar el mercado anglosajón, no trató de repetir una fórmula, sino hacer un álbum muy variado, incluso bastante arriesgado para una artista situada en una dimensión comercial", sostiene Miguel Ángel Bargueño, periodista musical.

Shakira, durante un concierto en Barcelona de la gira 'Fijación oral'. / CARLOS MONTAÑES

Encerrarse a escribir no era nuevo para ella. Shakira, nacida en Barranquilla en 1977, ojo, llevaba haciéndolo desde niña. Empezó a componer con ocho años y con 13 ya estaba grabando para Sony Music. Su debut, Magia, apareció en 1991 y pasó casi inadvertido. Peligro, por su parte, tampoco cambió demasiado las cosas dos años después. El salto llegó con Pies descalzos, a mediados de los 90, gracias a canciones como Estoy aquí. ¿Dónde están los ladrones?, de 1998, amplió el impacto. Mientras que MTV Unplugged le dio su primer Grammy. Su carrera había crecido a trompicones, pero con una idea que mantendría incluso cuando empezó a cantar en inglés: escribir buena parte de su repertorio y moverse entre el pop, el rock y lo latino sin quedarse demasiado tiempo en el mismo sitio.

Por ello, Fijación oral llegó en un momento delicado. No tenía que presentar a Shakira al mundo: debía demostrar que el salto internacional no había borrado a la autora en español. El primer aviso fue La tortura, junto a Alejandro Sanz. Alcanzó el número 23 del Billboard Hot 100 y coronó durante 25 semanas la lista Hot Latin Songs, un récord entonces. Ese mismo año, ambos la interpretaron en los MTV Video Music Awards: fue la primera actuación íntegramente en español en la historia de la gala. "Esta canción unió a dos grandes figuras del pop en español de aquel entonces y fue uno de los éxitos que estaba en todas partes. Pero reducir un álbum a La tortura sería injusto: temas como No y Día de enero mostraban a una Shakira que seguía teniendo una enorme pesonalidad como autora, algo que a veces ha quedado eclipsado por su dimensión de estrella", añade Bargueño. El elepé debutó en el cuarto puesto del Billboard 200 con más de 157.000 copias vendidas en Estados Unidos durante su primera semana. Un año después ganó el Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo y, en los Grammy Latinos, también se llevó el premio a álbum del año.

Un disco clave

Hay algo curioso en todo aquello. Shakira podía haber compuesto este disco en Miami o en Bahamas, pero lo hizo en Alcalá de Henares. Las crónicas de 2005 cuentan que alquiló una finca después de terminar su gira y que allí buscó descanso. Poco más. No dejaron nombre ni una fotografía que permita identificarla con certeza. Sí dejaron el resultado. De aquel periodo salieron canciones que después viajarían por medio mundo y un proyecto doble que terminó de unir las dos carreras que llevaba años construyendo: la artista latina que había crecido con el rock en español y la estrella global capaz de entrar en las listas estadounidenses. La operación funcionó. Fijación oral. Vol. 1 obtuvo una certificación de 11 discos de platino latino en Estados Unidos y forma parte de una discografía que, hasta hoy, atención, le ha dado cuatro Grammy y 15 Grammy Latinos. "En aquella España, Shakira representaba algo bastante novedoso: una artista latinoamericana que ya no percibíamos como una cantante latina que había triunfado aquí, sino como una estrella internacional de primer nivel que también sentíamos cercana. Y Fijación oral consolidó, precisamente, esta doble condición", concluye.

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Portada de 'Fijación oral', el sexto álbum de Shakira. / ARCHIVO

Ahora regresa a Madrid desde un lugar muy distinto. Tiene 49 años y su duodécimo álbum de estudio, Las mujeres ya no lloran, publicado en 2024, le dio en 2025 su cuarto Grammy. La gira levantada alrededor de ese trabajo desemboca esta semana en el recinto Ibedrola Music con una residencia poco habitual: 12 noches repartidas entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, dentro de un espacio temporal de 30 hectáreas concebido también como parque cultural latino. Es difícil saber si Shakira recuerda con precisión aquella finca de Alcalá, lo que sí puede rastrearse es el círculo. Antes de llenar un estadio con su nombre en Madrid, pasó cuatro meses a pocos kilómetros de la capital intentando averiguar qué cantaría después. Y de aquella duda salió el apoteósico Fijación oral que, este viernes, ojo, hará temblar Villarverde.

Fuente: El Periódico de España