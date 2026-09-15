Tareas de mantenimiento
Un trabajador muere al inhalar sustancias tóxicas en una fosa séptica del Mercado Central de Tarragona
Los Bomberos han encontrado inconscientes a dos operarios cuando reparaban un desagüe en el que se había acumulado monóxido de carbono
Un trabajador ha muerto este martes por la tarde mientras realizaba tareas de mantenimiento en una fosa séptica situada en la tercera planta del aparcamiento subterráneo del Mercado Central de Tarragona.
Otro compañero ha resultado herido crítico y ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII. Los hechos han tenido lugar alrededor de las ocho de la tarde y el cuerpo de emergencias, que ha enviado siete dotaciones a la zona, ha desalojado el recinto y ha establecido un perímetro de seguridad por precaución.
Fuentes municipales han explicado que los dos operarios trabajaban en un desagüe en el que se había acumulado monóxido de carbono. Los hechos han ocurrido alrededor de las ocho de la tarde y el cuerpo de emergencias, que ha enviado siete dotaciones a la zona, ha desalojado el recinto y ha establecido un perímetro de seguridad por precaución.
"Lamento profundamente la muerte de un trabajador en el accidente laboral en el Mercado Central de Tarragona. Mi pésame a la familia, amigos y compañeros. También quiero expresar mi preocupación por el estado del trabajador herido en estado crítico y desearle una evolución favorable", ha escrito el Conseller Miquel Sàmper en la red social X.
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