Se vende Diagonal Mar: el alemán Deutsche Bank pone en venta el mayor centro comercial de Catalunya

El banco alemán Deutsche Bank ha colgado el cartel de 'se vende' a Diagonal Mar, el mayor centro comercial de Cataluña. El gigante financiero, que canaliza esta inversión a través de uno de los fondos de su gestora DWS, ha contratado a las consultoras JLL y CBRE para coordinar el proceso para buscar comprador a uno de los activos comerciales más emblemáticos de Barcelona, una década después de desembolsar 493 millones de euros por el complejo.

La puesta en venta ha sido adelantada por el medio británico especializado Green Street y confirmada por EL PERIÓDICO con fuentes del mercado inmobiliario. El inmueble forma parte de la cartera de Grundbesitz Europa, uno de los fondos inmobiliarios gestionados por DWS. CBRE, además de participar junto a JLL en el proceso de venta, es actualmente la compañía encargada de la gerencia del centro comercial.

Imagen aérea del centro comercial Diagonal Mar / Zowy Voeten / EPC

DWS aspira a obtener alrededor de 500 millones de euros por Diagonal Mar, según las fuentes consultadas, una cifra prácticamente equivalente a los 493 millones que desembolsó por el complejo en 2016. Este medio se ha puesto en contacto con DWS, JLL y CBRE y, al cierre de la presente edición, ninguno ha querido hacer comentarios a la información.

De alcanzarse ese nivel, la operación volvería a situarse entre las mayores compraventas de centros comerciales registradas en España y convertiría la desinversión en una de las operaciones inmobiliarias más relevantes del año. El cierre se espera para el primer trimestre de 2027.

Mayor centro comercial de Cataluña

El centro comercial Diagonal Mar cuenta con cerca de 91.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) y más de 305.000 metros cuadrados construidos, según los datos del Directorio de Centros y Parques Comerciales de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) correspondientes a 2024.

Dispone además de 4.924 plazas de aparcamiento y entre sus principales operadores figuran Alcampo, Primark, MediaMarkt, Decathlon, Zara, Lefties, Forum Sport y Kiabi, además de Cinesa, que explota once salas de cine. El 33% de toda la superficie la ocupa el supermercado, el 27,4% tiendas de moda, el 11% la restauración y el 7,7% el deporte.

DWS únicamente es propietario de dos tercios de toda la SBA del inmueble, ya que la superficie del hipermercado es propiedad de Alcampo. La gestora de Deutsche Bank cuenta con alrededor de 61.700 metros cuadrados de superficie comercial. La ocupación del activo alcanzaba el 96% a cierre de 2024, frente al 91% del ejercicio anterior.

Interior del centro comercial Diagonal Mar / Zowy Voeten / EPC

El centro comercial en 2024 generó unos ingresos por alquileres de alrededor de 23,2 millones, a los que se sumaron 891.000 euros procedentes del aparcamiento, así como unos 9,3 millones en refacturación de gastos a los inquilinos, según las cuentas depositadas en el Registro mercantil a las que este medio ha accedido a través de Insight View. En el conjunto del centro trabajan alrededor de 2.400 empleados, además de 92 personas vinculadas a su gestión.

Inversión récord en centros comerciales

La venta de Diagonal Mar llega en pleno regreso del capital a los centros comerciales. Según JLL, la inversión en retail (activos comerciales en el argot) alcanzó 1.675 millones de euros en España durante el primer semestre de 2026, un 11% más interanual, y los centros comerciales concentraron el 51% del volumen, alrededor de 850 millones. El mercado, además, se ha acelerado durante el verano con varias operaciones de gran tamaño.

La principal operación del año (no contabilizada en la primera mitad del ejercicio) ha sido la compra del fondo soberano de Noruega, Norges Bank, de ocho centros comerciales, entre ellos La Vaguada, Gran Vía 2, Plaza Norte 2 o Plaza Río 2, a la familia Balkany por unos 1.520 millones de euros. A esta transacción se suman la adquisición del 50% restante de Xanadú por Rivoli a Nuveen por unos 250 millones y la entrada de NEPI Rockcastle en España con la compra de MegaPark Barakaldo por 254 millones.

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A principios de año, la socimi Castellana Properties, controlada por el fondo sudafricano Vukile, adquirió el centro Islazul, en Madrid, por 340 millones; Berceo, en Logroño, por 108 millones, y la mitad de Splau, en Cornellá de Llobregat, por 89,2 millones. Por su parte, Cale Street se hizo con Oasiz, en la Comunidad de Madrid, por 140,3 millones en el marco de su concurso de acreedores.