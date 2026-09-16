Oasis y la salud mental: qué explican cinco de sus canciones sobre aquello que nos mantiene en pie

Los himnos de los Gallagher hablan de miedo, dependencia, rabia, dolor y esperanza. Más de treinta años después, sus letras siguen dibujando un mapa imperfecto —y profundamente humano— de cómo intentamos sostenernos cuando la vida se tuerce. Cuando Oasis vuelva a Barcelona los días 10 y 11 de julio de 2027, miles de personas cantarán canciones que desde hace décadas forman parte de su biografía. La gira llega después del reencuentro de Liam y Noel Gallagher y devuelve a los estadios unas letras escritas mucho antes de que hablar de salud mental, regulación emocional o redes de apoyo fuera habitual.

Las canciones no son manuales de psicología. Quizá por eso interesan. En ellas conviven euforia y fragilidad, el deseo de ser salvado y la necesidad de dejarse cuidar, la rabia y la voluntad de seguir adelante, el dolor y una esperanza a menudo obstinada. No explican cómo debemos sentirnos, pero sí algunas de las cosas que hacemos para continuar.

Salvarnos cuando no sabemos hacia dónde ir

'Wonderwall' ha quedado fijada como una enorme declaración afectiva. Pero antes de fantasear con que otra persona nos salve, entra en un territorio menos seguro. Los caminos son sinuosos, las luces que deberían guiarnos ciegan y quedan cosas que querríamos decir pero “I don’t know how”: “no sé cómo”.

La imagen es de desorientación: hay un lugar al que se quiere llegar, pero ni el camino es recto ni aquello que debía guiarnos permite ver con claridad. Y está también la incapacidad para hablar. Sabemos que algo nos pasa y querríamos comunicarlo, pero no encontramos la manera. El miedo sobrevuela la escena: a equivocarse, a no llegar, a no ser correspondido. Justo después aparece la gran fantasía: "You’re gonna be the one that saves me”, “vas a ser tú quien me salve”.

La necesidad de salvación nace cuando quien habla no sabe cómo continuar. Cuando estamos asustados o desbordados, resulta fácil imaginar que la seguridad llegará desde fuera. Los vínculos pueden protegernos, regularnos y darnos sentido, pero necesitar a los demás no es encomendarles la responsabilidad de repararnos.

Oasis ofrece una versión más concreta en 'Talk Tonight'. Noel Gallagher la escribió después de abandonar temporalmente la banda en 1994, tras una crisis durante la gira norteamericana. En San Francisco, Melissa Lim lo acogió, le dio de comer, lo calmó y lo ayudó a reconsiderar su decisión.

La canción lo resume con una frase enorme —“’bout how you saved my life”, “sobre cómo me salvaste la vida”—, pero describe gestos pequeños: conversar, comer, salir a caminar. Quizá a veces salvar a alguien se parezca a eso: no a resolverle la vida, sino a ofrecerle la calma suficiente para volver a mirarla.

Querer que haya un mañana

'Live Forever' contiene una de las afirmaciones vitales más rotundas de Oasis: 'Wanna live, I don’t wanna die'. 'Quiero vivir, no quiero morir'. Noel Gallagher ha explicado que reaccionaba también contra el pesimismo que percibía en el grunge y, en concreto, contra el título “I Hate Myself and Want to Die” —“Me odio y quiero morir”—, de Nirvana.

Vista desde hoy, esa contraposición necesita un matiz. El deseo de morir no es una falta de actitud, gratitud o amor por la vida, ni se resuelve recordándole a alguien que debería querer seguir. Cuando aparece, necesita ser escuchado y atendido.

Pero la canción conserva una intuición poderosa: imaginar un futuro importa. No porque debamos sentir esperanza constantemente, sino porque encontrar algo que nos vincule al mañana puede ser una forma de resistencia.

Oasis vuelve a formularlo en plural. El horizonte no es solo seguir existiendo, sino imaginarse todavía junto a alguien. En una canción construida sobre la ambición imposible de vivir para siempre, una de las ideas más humanas es esta: a veces el futuro resulta más imaginable cuando no tenemos que pensarlo solos.

¿Qué hacemos con la rabia?

Con Liam y Noel Gallagher reconciliados después de años de distancia, “Don’t Look Back in Anger” —“No mires atrás con rabia”— parece haber adquirido una nueva capa. Pero no mirar atrás con rabia no significa no mirar atrás.

La rabia puede avisarnos de que nos han hecho daño, protegernos y ayudarnos a establecer límites. Elaborar el pasado tampoco obliga a perdonar ni a reconciliarse: hay relaciones que es mejor no recuperar y heridas que no necesitan una historia de redención.

El problema llega cuando la rabia deja de hablarnos de aquello que ocurrió y empieza a decidir el presente. Por eso resulta tan sugerente que la canción termine con “at least not today”: “al menos hoy, no”.

No hace falta prometer que nunca volveremos a sentir aquello que nos atravesó. A veces avanzar consiste, simplemente, en descubrir que hoy esa emoción ya no ocupa toda la habitación.

El derecho a llorar

“Stop Crying Your Heart Out” presenta otra contradicción. Su título —algo parecido a “deja de llorar desconsoladamente”— parece poco compatible con la validación emocional: llorar no es un problema que haya que corregir, ni una emoción desaparece porque alguien nos pida dejar de sentirla.

Pero la canción es más tierna que su título. “Hold on. Don’t be scared”: “aguanta, no tengas miedo”. También asume algo difícil ante una pérdida: hay cosas que ya han ocurrido y no podremos modificar.

Aceptarlo no significa que dejen de doler ni que debamos superarlas rápido. Tampoco que el dolor no merezca ser expresado. La canción oscila entre dos impulsos humanos: querer que quien amamos deje de sufrir y entender que no podemos arrebatarle ese sufrimiento.

Acompañar no siempre es encontrar palabras que hagan desaparecer el dolor. A veces es tolerar la impotencia de no poder arreglarlo y seguir ahí. Quizá hoy reformularíamos el título: no “deja de llorar”, sino “llora si lo necesitas; yo me quedo”.

Porque nos necesitamos

Y entonces está “Acquiesce”. “Because we need each other”, “porque nos necesitamos”, cantan Liam y Noel. Cuesta no escuchar la frase de otra manera después de la ruptura, los años de reproches y el reencuentro.

Entre la fantasía de 'Wonderwall' —alguien vendrá a salvarme— y ese “nos necesitamos” hay casi todo un recorrido emocional. La salud mental no consiste en dejar de necesitar a nadie. La independencia absoluta es una ficción: somos vulnerables e interdependientes.

Necesitamos personas que nos escuchen, nos acompañen y, algunos días, nos ayuden a recordar quiénes somos. El reto es que esa necesidad no nos haga desaparecer dentro del otro, sino construir vínculos en los que también podamos existir enteros.

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Quizá por eso estas canciones siguen llenando estadios. No porque contengan fórmulas para estar bien, sino porque ponen voz a cosas que seguimos intentando aprender: cómo pedir ayuda, dejarnos cuidar, convivir con lo que nos ha herido e imaginar que todavía habrá un mañana.