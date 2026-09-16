Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona, en directo: retenciones en la vuelta al trabajo en septiembre

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público en general.

Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

Las rondas, con atascos Una jornada más, se circula con retenciones en las rondas barceloneses a estas horas.

Alteraciones en el R2 Sud de Rodalies por un robo de cable en la estación de França Los trenes del R2 Sur de Rodalies funcionan fuera del horario habitual debido a un robo de cable en la estación de França. Circulan dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y la estación de França, con parada en todas las estaciones. Además, algunos convoyes inician y finalizan su trayecto en el paseo de Gràcia. Técnicos de Adif se han desplazado hasta la estación de França y trabajan para reponer el material sustraído lo antes posible para que la red pueda recuperar la normalidad.

Vehículo averiado en la AP-7 en Mollet, sentido norte Un vehículo averiado en la AP-7, a la altura de Molles del Vallès, en sentido norte, hacia Girona, provoca el corte de un carril y algunas retenciones. Se trata contretamente del punto kilométrico 138. Trànsit también informa de circulación compleja en la misma vía a poca distancia de este punto, en Barberà del Vallès en sentido Tarragona. Asimismo, se registran retenciones de hasta 4 kilómetros en la A-2 en el tramo Castellolí - Bruc en dirección oeste, hacia Lleida, por obras. Uno de los carriles también se ve afectado.

Un carril de la C-58 cortado por obras en Terrassa Unas obras en la C-58 a la altura de Terrassa han obligado a cortar un carril en sentido sur, hacia Barcelona, y están provocando unos 2 kilómetros de retenciones. También por obras, la circulación de la carretera C-61 en Vallgorguina - Sant Celoni, en dirección Arenys, se encuentra congestionada.

Camión volcado en la C-25 en Sant Hilari Sacalm La salida 206 de la carretera C-25 a Sant Hilari Sacalm (La Selva) en sentido Girona se encuentra cortada por un camión que ha volcado en la vía. Trànsit informa también de un carril cortado en la misma carretera, a la altura de Sant Bartomeu del Grau. Ambos incidentes provocan algunas retenciones y circulación intensa.

Carril cortado en la Ronda de Dalt por avería La Ronda de Dalt (B-20) registra algunas retenciones de unos 4 kilómetros entre las carreteras de Esplugues y Sant Gervasi, en sentido norte, Nus Trinitat, por un vehículo averiado que corta uno de los carriles. Trànsit avisa de la congestión en la circulación. En la misma vía también hay 7 kilómetros de tráfico denso en Barcelona en sentido sur.

Camión averiado en la AP-7 en Sant Cugat del Vallès sentido norte Trànsit informa que un camión averiado ocupa el arcén de la AP-7 a la altura de Sant Cugat del Vallès, en sentido norte, hacia Girona, cerca del punto kilométrico 156. No se registran retenciones en este punto de la autopista, aunque la circulación puede ser más intensa de lo habitual.

La C-58 continúa con un carril cortado La C-58 mantiene un carril cortado en la salida desde Barcelona, dirección Sabadell, por un accidente, desde hace unas dos horas. A pesar de la afectación en la vía, la retención en la circulación es menor y solo registra cierta intensidad puntual en el primer tramo de la carretera. Asimismo, se mantienen, aunque menores, las retenciones en la misma vía en Barcelona, dirección Nus Trinitat.

Mejora de la circulación en las principales vías catalanas La circulación de las principales vías de comunicación del país ha mejorado respecto a la primera hora de este martes. La A-2 ya no registra atascos y la autopista AP-7 tiene pocas retenciones cortas: en el tramo entre Barberà del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (en sentido sur) y en Sant Cugat del Vallès (en sentido norte).