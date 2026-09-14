La falta de monitores amenaza la salud de los 'caus' y 'esplais' de Barcelona: "Ser voluntario es un privilegio"

Elena Gracia nació en Sant Antoni, pero durante cinco años cruzó Barcelona para ir hasta el Besòs y ejercer allí de monitora del ‘Cau Besòs’. Un 'cau' es una organización donde un grupo de monitores jóvenes organizan actividades a niños de todas las edades durante el sábado por la tarde. Elena no era una excepción. Buena parte de los jóvenes que mantienen vivo el ‘Cau Besòs’ tampoco son del barrio. El motivo: 23 de los 73 barrios de Barcelona sufren la carencia de 'caus' y 'esplais'.

Después de 15 años, este 'cau' del Besòs cerrará este curso. No porque hayan dejado de nacer niños en el barrio, sino porque se ha quedado sin relevo entre los monitores. “Es supercomplicado mantener el espacio vivo y dinamizado porque, cuando llega el momento de convertirse en monitor, muchos lo dejan”, explica Gracia.

El momento crítico suele llegar alrededor de los 17 o 18 años. Los jóvenes empiezan a trabajar, estudiar o asumir otras obligaciones y disminuye la disponibilidad para dedicar horas al voluntariado. “La mayoría de monitores no éramos del barrio y este año se ha ido prácticamente todo el mundo”, relata.

Para Pau Casanovas, presidente del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, ahí aparece una contradicción de fondo. “En los barrios con condiciones socioeconómicas más desfavorables es donde un 'esplai' o un 'cau' podría hacer más servicio, pero al mismo tiempo es donde es más difícil que estos proyectos salgan adelante”.

Ser voluntario también exige tiempo

Los 'caus' y los 'esplais' funcionan, en gran medida, gracias al voluntariado. Eso significa dedicar tardes, reuniones, fines de semana o campamentos sin cobrar. Para hacerlo, primero hay que disponer de ese tiempo.

“Una persona que acaba los estudios obligatorios y tiene que ponerse a trabajar o hacerse cargo de un familiar difícilmente tiene tiempo para asociarse y sacar adelante un proyecto”, señala Casanovas.

Gracia identifica el mismo problema en el Besòs. Cuando los jóvenes alcanzan la edad de trabajar, explica, el empleo pasa a ser prioritario. A eso se suma que no se ha conseguido consolidar el mismo sentimiento de pertenencia que existe en agrupamientos con décadas de tradición. “La cultura del 'cau' no está tan arraigada”, apunta.

Anna Grau, presidenta de la Federación de Esplais de la Fundació Pere Tarrés, observa el mismo fenómeno. “En las realidades con rentas más bajas, los monitores duran menos porque tienen que ponerse a trabajar y no pueden permitirse estar haciendo un voluntariado”. Y lo resume así: “A veces ser monitor voluntario acaba requiriendo cierto privilegio”.

Cuando no hay una red que sostenga el proyecto

La falta de oferta no se explica únicamente por la capacidad económica de las familias. También pesa el desconocimiento de estas entidades, la ausencia de tradición asociativa y, sobre todo, la dificultad de construir una red estable alrededor del proyecto.

Grau señala que en algunos barrios cuesta encontrar voluntarios, locales y entidades dispuestas a acompañar el nacimiento de un nuevo 'esplai'. Y aunque las escuelas podrían ayudar a acercar este tipo de ocio a las familias, aparece un problema evidente: si en el barrio no existe ninguna entidad, tampoco hay ningún espacio al que derivar a los niños.

La continuidad es clave. En los barrios donde los 'caus' y 'esplais' llevan décadas funcionando, los niños crecen dentro de la entidad y algunos terminan convirtiéndose en monitores. Cuando esa cadena no se consolida, cada cambio generacional puede poner en riesgo la supervivencia del proyecto.

El Ayuntamiento también reconoce las dificultades para garantizar el relevo generacional. Según Javier Rodríguez Núñez, comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, desde la pandemia se ha perdido alrededor de un 21% de los responsables de estas entidades. “La etapa como 'cap' es cada vez más corta, hay mucha más rotación y los responsables son cada vez más jóvenes”, señala. El consistorio quiere reforzar el acompañamiento a las entidades ante problemas como la falta de voluntarios o de locales.

Las dificultades de Ciutat Vella

Pero la precariedad no es el único factor. También importa que exista un tejido vecinal estable. En Ciutat Vella se cruzan varias dificultades. “Es un distrito con rentas especialmente bajas y que, además, ha sufrido una expulsión brutal de la gente que históricamente había vivido allí”, sostiene Casanovas.

Grau añade a la ecuación como dificultad la presión turística. “En Ciutat Vella prácticamente no hay ocio educativo. Si hay muchos pisos turísticos, también es complicado que exista una red dentro del propio barrio para generar este tipo de entidades”.

El contraste aparece en zonas como el Eixample, Gràcia, Poblenou o Sarrià, donde existen agrupamientos con una larga trayectoria y, en algunos casos, incluso listas de espera.

“Las escuelas no pueden solas”

Para Maria Truñó, portavoz de Aliança Educació 360, garantizar estos espacios también significa combatir desigualdades educativas. “Como no tenemos resueltas soluciones colectivas para los cuidados de la infancia, esto ha quedado demasiado en el ámbito del mercado”, sostiene.

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Truñó recuerda que el ocio educativo favorece la socialización, el bienestar emocional y físico y ayuda a combatir el sedentarismo, la soledad no deseada y determinados malestares emocionales. Además, “fortalece los vínculos comunitarios y sociales y refuerza el tejido social de las entidades”. Truñó resume el papel que deberían tener estos espacios en una frase: “Las escuelas no pueden solas. El ocio educativo también tiene que estar ahí”.