DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), continúa ampliando su red de empresas tecnológicas con la incorporación de Element Logic, compañía especializada en intralogística y automatización de almacenes. Con motivo de su llegada al ecosistema, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han mantenido hoy un encuentro con César Nosti, director general de Element Logic en España y Portugal, para darle la bienvenida y conocer de primera mano los proyectos que la compañía desarrollará desde DFactory Barcelona.

Element Logic es una empresa tecnológica especializada en intralogística y automatización de almacenes y es el primer y mayor integrador mundial de AutoStore, una solución robotizada de almacenamiento y preparación de pedidos de alta densidad. Este sistema constituye el núcleo de su oferta y, a su alrededor, la compañía integra software propio, robots de picking unitario y equipos de material handling para ofrecer una solución integral que automatiza y coordina todo el flujo del almacén. Fundada en Noruega en 1985, la compañía cuenta con más de 950 profesionales en 30 países y ha realizado más de 575 instalaciones AutoStore en todo el mundo, con más de 18.500 robots operativos.

Element Logic se une a DFactory para impulsar la automatización inteligente de la logística / CZFB

Expansión de la actividad en España y Portugal

La compañía se incorpora a DFactory Barcelona en un momento de expansión de su actividad en España y Portugal. Su entrada en este ecosistema le permitirá reforzar su posicionamiento como partner tecnológico para la optimización de almacenes y operaciones logísticas y generar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas vinculadas a ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

César Nosti, director general de Element Logic en España y Portugal, ha señalado que "nuestra incorporación a DFactory Barcelona representa una gran oportunidad para formar parte de uno de los ecosistemas industriales y tecnológicos más innovadores de Europa. Compartimos la visión de impulsar una industria más inteligente, conectada y eficiente, y estamos convencidos de que este espacio favorecerá el intercambio de conocimiento y ofrecerá a nuestro equipo un entorno estimulante, abierto a nuevas ideas y formas de colaboración".

Por su parte, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha destacado que "la llegada de Element Logic refuerza el posicionamiento de DFactory Barcelona como un ecosistema de referencia internacional para la industria 4.0. Incorporar compañías líderes en automatización logística nos permite seguir ampliando un ecosistema basado en la innovación, la colaboración y la transferencia de conocimiento entre empresas tecnológicas".

Finalmente, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha afirmado que "estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a Element Logic a DFactory Barcelona. Su experiencia en automatización e intralogística aporta un gran valor a nuestro ecosistema y contribuirá a generar nuevas oportunidades de innovación conjunta. Nuestro objetivo es seguir creando un entorno donde empresas, talento y tecnología trabajen conectados para acelerar la transformación de la industria".

Con esta nueva incorporación, DFactory Barcelona continúa fortaleciendo una comunidad empresarial que ya reúne a más de 50 empresas y que se basa en la colaboración y la innovación abierta, impulsando proyectos capaces de transformar el futuro de la industria y la logística.