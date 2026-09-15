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Previsión meteorológica

El tiempo en Catalunya mañana miércoles: llegan las lluvias y Barcelona activa el aviso naranja por tormentas

Los chubascos continuarán durante la mañana del jueves, pero quedarán relegados a la costa y prelitoral central

¿Qué es un 'medicane' y cómo puede afectar este fenómeno meteorológico a los países del Mediterráneo?

Ambiente de lluvia en el centro de Barcelona.

Ambiente de lluvia en el centro de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
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Catalunya afronta la última jornada de calor en el territorio: este martes los termómetros han sobrepasado los 30ºC en casi toda la geografía, alcanzando incluso los 38ºC en algunas zonas de Ponent y las Terres de l'Ebre.

En el litoral las temperaturas han sido más suaves, pero el bochorno ha seguido siendo el protagonista del día.

No obstante, este miércoles la previsión va a dar un giro radical que hará descender los termómetros por debajo de los 30ºC en todo el mapa, excepto en el extremo sur, donde se podrían superar ligeramente.

Previsión del miércoles

Catalunya amanecerá con cielos cubiertos, con especial densidad en el litoral de Barcelona y Girona, donde a partir del mediodía descargarán fuertes lluvias. Estas precipitaciones irán acompañadas de tormenta y granizo, y podrán ser localmente muy intensas. Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en el Baix Penedès (Tarragona) y en las comarcas barcelonesas de Osona, Anoia, Baix Llobregat, Lluçanès, Barcelonès, Vallès Occidental, Alt Penedès y Garraf. Así como en las gerundenses de Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa y Ripollès.

También ha activado el aviso amarillo en l'Alt Empordà y Baix Empordà (Girona), y en el Berguedà, Bages, Moianès, Vallès Oriental, Maresme, todas en Barcelona, y en las comarcas tarraconenses del Alt Camp y Tarragonès.

A partir de la tarde, las lluvias se extenderán hacia el Pirineo y no se descartan en el litoral sur. De cara a la noche, las precipitaciones ganarán intensidad en la costa y el prelitoral central, donde podrían ser torrenciales e ir acompañadas de fenómenos de tiempo severo.

Fin de semana estable

Los chubascos continuarán durante la mañana del jueves, pero quedarán relegados a la costa y prelitoral central. Por ende, el Meteocat mantendrá el aviso amarillo hasta el mediodía en las comarcas barcelonesas del Barcelonès, Garraf y Baix Llobregat.

Las temperaturas tocarán fondo y las máximas se quedarán por debajo de los 25ºC.

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Se espera un fin de semana tranquilo y estable, sin lluvias y con los termómetros volviendo a repuntar, pero sin superar los 30ºC en ningún punto de la geografía, por lo que será un ambiente púramente otoñal después de los meses de calor extremo en la comunidad autónoma.

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Tiempo en Catalunya hoy lunes: últimos días de calor en Barcelona antes de la llegada de una nueva borrasca

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