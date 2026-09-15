Catalunya dará un día libre a sus funcionarios cuando un festivo caiga en sábado

La Generalitat de Catalunya dará un día libre a sus funcionarios para compensar cuando un sábado caiga en festivo. La dirección general de Funció Pública ultima una instrucción para los distintos departamentos de la administración catalana para poner fin a una vieja discrepancia y que pretende armonizar el critero de libranzas, según le ha trasladado este martes a los sindicatos en una reunión. La voluntad de la medida es garantizar 14 festivos a lo largo del año, tal como queda recogido en el calendario laboral, y que el hecho de que si uno de estos cae en sábado no vaya en detrimento de los trabajadores. En el caso de que un año un festivo caiga en sábado pero los empleados públicos ya hayan disfrutado de 14 festivos, no generará día adicional de libranza.

Por ejemplo, este 2026 el pasado 15 de agosto -festivo nacional- cayó en sábado y el personal de la Generalitat de Catalunya que habitualmente ejercer de lunes a viernes no tuvo un día adicional para compensarlo. De cara a futuro, este año el día de Sant Esteve -26 de diciembre- cae en sábado y está computado como uno de esos 14 festivos del calendario laboral. La idea de la Generalitat es que la nueva instrucción entre en vigor antes y los empleados públicos catalanes que no trabajen habitualmente ese día recibirán una jornada de libranza como compensación. En tanto que el computo de estas compensaciones es anual, los empleados catalanes recibirán este año dos días de libranza -14 horas efectivas, a escoger cuando dispongan-.

Desde la Generalitat de Catalunya pretende dar carpetazo a las disputas que cada año se producen en los departamentos cuando un festivo cae en sábado y no caer así en divergencia de criterios. La administración catalana accede a las pretensiones de los sindicatos, respaldados por sentencias recientes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que en litigios originados en la empresa privada, desde sectores como el de 'call centers' , han avalado la obligación de conceder un día adicional de libranza en dichos supuestos. Fuentes sindicales consultadas de IAC, UGT y CCOO -máximos representantes en la administración catalana- han aplaudido la medida.

Las 35 horas, bloqueadas

La directora general de Funció Pública, Alícia Corral, ha trasladado la pronta publicación de esta instrucción a los sindicatos aprovechando una reunión negociadora para reducir la jornada laboral en la Generalitat a 35 horas semanales. Las conversaciones que arrancaron el pasado 28 de abril siguen abiertas y sin visos de un acuerdo inmediato. Las centrales ven encalladas las posturas, mientras que desde la administración catalana son más optimistas: "Continuan y no están estancadas".

Las partes se fueron de vacaciones en agosto sin lograr acercar posturas y en la cita de este martes tampoco lo han hecho. Hay varios elementos en la negociación que dificultan el avance. La Generalitat entiende que para reducir la jornada a 35 horas semanales debe situar la jornada anual en 1.535 horas, mientras que los sindicatos lo cuantifican en 1.503 horas. Una diferencia de cálculo que obedece a si se computan o no horarios especiales en vísperas de festivos o días singulares.

Otro elemento que no contribuye a una entente es la voluntad del Ejecutivo de incluir más elementos dentro de la negociación, como cambios organizativos para desincentivar el teletrabajo, premiar la jornada partida o incorporar mecanismos, que ya funcionan en otras administraciones, y que permiten el relevo generacional. Las centrales ven con buenos ojos algunos elementos -como un tiquet comedor de 11 euros para quien haga turno partido-, pero desconfían de otros -como ese plus de asistencia que penalizará a quien ejerce a distancia-.

Son medidas que quieren negociarlas al margen de la reducción de jornada, mientras que el Govern quiere meterlo todo en el mismo pack e intercambiar unas cuestiones por otras. Desde la Generalitat replican que "no hemos pactado desvincular las medidas de las 35 horas", aunque reconocen que sí han apartado algunas "que pensamos que no tienen nada que ver".

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Los funcionarios catalanes están actualmente practicando una suerte de jornada de 35 horas, ya que durante el verano tienen jornada intensiva y realizan menos horas. Dicha modalidad finaliza en octubre, cuando vuelven a las 37,5 horas semanales. El acuerdo antes será imposible, pues las partes se han emplazado a una nueva reunión, pero sin fecha todavía definida y no será antes de noviembre. Desde los sindicatos son optimistas de poder cerrar esta carpeta antes de finalizar el año, para que ya entre en vigor a partir de 2027.