Última hora de la alerta por lluvias intensas en Catalunya, en directo | Previsión del tiempo, activación del INUNCAT y comarcas afectadas

Con el fin del verano a la puerta de la esquina, las precipitaciones vuelven este miércoles a hacer acto de presencia en parte de Catalunya. El Meteocat prevé la llegada de un frente que desplomará las temperaturas y dejará tormentas y lluvias intensas. Las autoridades ya han emitidio avisos de fuertes precipitaciones en algunas comarcas, por lo que abrimos un hilo informativo para dar cuenta de los acontecimientos más relevantes.

Más de media Catalunya afectada El este de Catalunya, el Pirineo, el Prepirineo y el litoral son los que tienen más números de sufrir algunas precipitaciones intensas, pero sobre todo a partir del mediodía.