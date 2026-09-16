En Directo
Meteorología
Última hora de la alerta por lluvias intensas en Catalunya, en directo | Previsión del tiempo, activación del INUNCAT y comarcas afectadas
Con el fin del verano a la puerta de la esquina, las precipitaciones vuelven este miércoles a hacer acto de presencia en parte de Catalunya. El Meteocat prevé la llegada de un frente que desplomará las temperaturas y dejará tormentas y lluvias intensas. Las autoridades ya han emitidio avisos de fuertes precipitaciones en algunas comarcas, por lo que abrimos un hilo informativo para dar cuenta de los acontecimientos más relevantes.
Más de media Catalunya afectada
El este de Catalunya, el Pirineo, el Prepirineo y el litoral son los que tienen más números de sufrir algunas precipitaciones intensas, pero sobre todo a partir del mediodía.
A partir del mediodía
El cambio de tiempo será mucho más apreciable a partir del mediodía. Especialmente, en la bajada de las temperaturas, ya que esta madrugada muchas localidades registraban los mismos datos prácticamente que ayer.
- El coche eléctrico cambia los garajes comunitarios: cargadores sin permiso, disputas vecinales y preinstalaciones de hasta 20.000 euros
- Cargadores eléctricos en garajes comunitarios: quién puede instalarlos, quién paga y qué puede impedir la comunidad
- ¿Está tu colegio en la lista? Estos son los centros de Barcelona que se climatizarán en 2028
- Kisko' desapareció al salir del hospital: horas antes tuvo que ser rescatado tras caer al río Guadalquivir
- Los Mossos detienen a un profesor de Badalona por acosar sexualmente a dos adolescentes
- El tiempo en Catalunya mañana miércoles: llegan las lluvias y Barcelona activa el aviso naranja por tormentas
- Un profesor de hípica acepta una condena de 29 años de cárcel por abusar sexualmente de siete menores
- Los Mossos buscan a un joven que violó a una chica que salió a correr en Vidreres