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Última hora de la alerta por lluvias intensas en Catalunya, en directo | Previsión del tiempo, activación del INUNCAT y comarcas afectadas

Lluvias en Barcelona.

Lluvias en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

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Con el fin del verano a la puerta de la esquina, las precipitaciones vuelven este miércoles a hacer acto de presencia en parte de Catalunya. El Meteocat prevé la llegada de un frente que desplomará las temperaturas y dejará tormentas y lluvias intensas. Las autoridades ya han emitidio avisos de fuertes precipitaciones en algunas comarcas, por lo que abrimos un hilo informativo para dar cuenta de los acontecimientos más relevantes.

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Última hora de la alerta por lluvias intensas en Catalunya, en directo | Previsión del tiempo, activación del INUNCAT y comarcas afectadas

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El tiempo en Catalunya hoy miércoles: llegan las lluvias y Barcelona activa el aviso naranja por tormentas

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Tiempo en Catalunya hoy martes: cuenta atrás antes de la llegada de las lluvias a Barcelona y buena parte del litoral

Tiempo en Catalunya hoy lunes: últimos días de calor en Barcelona antes de la llegada de una nueva borrasca

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Tiempo en Catalunya mañana domingo: las temperaturas vuelven a subir y el bochorno regresa a Barcelona

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Tiempo en Catalunya hoy sábado: jornada con algunos chubascos en Barcelona y parte del litoral y prelitoral

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Tiempo en Catalunya hoy viernes: Diada soleada y ligera subida de temperaturas en Barcelona y buena parte del territorio

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Directo | El Meteocat activa un nuevo aviso por intensidad de lluvia después de haber desactivado las alertas

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