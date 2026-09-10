Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaCeutaZapateroIphone DuoAliança CatalanaMonasterio de Sant JeroniES-AlertInforme PISACaso AndicCeuta documentosTráfico Barcelona
instagramlinkedin
Inauguración

Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants

La apertura de Decathlon City Sants se celebrará el próximo 14 de septiembre, a las 17.00 horas, y contará con regalos y una jornada de entrenamiento para los miembros de Decathlon Runners

Entrada de la nueva Decathlon City Sants, que se inaugura el lunes 14 de septiembre.

Entrada de la nueva Decathlon City Sants, que se inaugura el lunes 14 de septiembre.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

V. F.

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Decathlon inaugurará el próximo lunes 14 de septiembre su nueva tienda en el barrio barcelonés de Sants, con el fin acercar aún más el deporte a todos los vecinos y visitantes de la capital catalana. El nuevo espacio estará ubicado en el número 61 del carrer de Sants, uno de los ejes comerciales de referencia de la ciudad.

Para celebrar la inauguración, la compañía ofrecerá regalos a los clientes con cuenta Member Decathlon que realicen una compra, hasta agotar existencias. Además, Decathlon Runners ha preparado una jornada de entrenamiento que dará comienzo a las 19.15 horas y contará con un sorteo de diferentes premios para los participantes. Los asistentes que deseen apuntarse podrán hacerlo a través de la web de Eventos Deportivos del club.

Facilitar el acceso al deporte

Con más de 500 metros cuadrados bajo el formato Decathlon City, este nuevo establecimiento da respuesta a la demanda de los vecinos con una selección de productos centrada en el 'running', la natación, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol, además de la nutrición deportiva, con una excelente relación valor-precio. Con esta propuesta, Decathlon reafirma su propósito de facilitar el deporte a todos los niveles de práctica y elevar la satisfacción de los deportistas en cada compra.

El horario de apertura de Decathlon City Sants será de 9.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 12.00 a 20.00 horas los festivos con permiso de apertura.

Decathlon Sants 1

Decathlon Sants 1 / /

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
  2. Los Mossos desmantelan un punto de preparación y almacenaje de cocaína en Badalona y detienen a dos personas
  3. Ciutat Vella escala posiciones en el ránquing de los barrios más ricos de Barcelona
  4. Adiós al icónico restaurante La Pava tras 65 años de servicio en la autovía de Castelldefels
  5. Una vecina de Sant Boi muere al ser embestida por un toro en los 'correbous' de Ayna (Albacete)
  6. Una veintena de estudiantes gitanos empezarán este año una carrera universitaria en Catalunya
  7. Las líneas 1 y 3 del metro de Barcelona sufren incidencias y las rondas colapsan por las lluvias
  8. Los Mossos d'Esquadra recuperan 32 móviles robados en la Fiesta Mayor de Viladecans y detienen a tres personas

Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants

Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants

Directo | Arranca la operación salida por el puente de la Diada

Un incendio en Montjuïc provoca una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Barcelona

Las afectaciones en el Trambesòs se reducirán al corte de la T5 y la T6 entre Glòries y Sant Martí a partir del 14 de septiembre

Las afectaciones en el Trambesòs se reducirán al corte de la T5 y la T6 entre Glòries y Sant Martí a partir del 14 de septiembre

EAIRIS Technologies se incorpora al ecosistema innovador de DFactory Barcelona

El recinto de soledad y silencio de Badalona que ha acogido a reyes de tres dinastías

El recinto de soledad y silencio de Badalona que ha acogido a reyes de tres dinastías

La oposición de Badalona recela de la expropiación de Sant Jeroni para un museo del Descubrimiento de América

Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América

Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América