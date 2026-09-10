Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants
La apertura de Decathlon City Sants se celebrará el próximo 14 de septiembre, a las 17.00 horas, y contará con regalos y una jornada de entrenamiento para los miembros de Decathlon Runners
V. F.
Decathlon inaugurará el próximo lunes 14 de septiembre su nueva tienda en el barrio barcelonés de Sants, con el fin acercar aún más el deporte a todos los vecinos y visitantes de la capital catalana. El nuevo espacio estará ubicado en el número 61 del carrer de Sants, uno de los ejes comerciales de referencia de la ciudad.
Para celebrar la inauguración, la compañía ofrecerá regalos a los clientes con cuenta Member Decathlon que realicen una compra, hasta agotar existencias. Además, Decathlon Runners ha preparado una jornada de entrenamiento que dará comienzo a las 19.15 horas y contará con un sorteo de diferentes premios para los participantes. Los asistentes que deseen apuntarse podrán hacerlo a través de la web de Eventos Deportivos del club.
Facilitar el acceso al deporte
Con más de 500 metros cuadrados bajo el formato Decathlon City, este nuevo establecimiento da respuesta a la demanda de los vecinos con una selección de productos centrada en el 'running', la natación, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol, además de la nutrición deportiva, con una excelente relación valor-precio. Con esta propuesta, Decathlon reafirma su propósito de facilitar el deporte a todos los niveles de práctica y elevar la satisfacción de los deportistas en cada compra.
El horario de apertura de Decathlon City Sants será de 9.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 12.00 a 20.00 horas los festivos con permiso de apertura.
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