Las afectaciones en el Trambesòs se reducirán al corte de la T5 y la T6 entre Glòries y Sant Martí a partir del 14 de septiembre

Las obras de urbanización de la cobertura y desdoblamiento de las vías del tranvía en la Gran Via, entre las calles de Badajoz y Bilbao de Barcelona, "avanzan al ritmo previsto y finalizarán la primera fase la próxima semana", lo que permitirá reanudar la totalidad del servicio de la T4 y el tramo entre Glòries y Ciutadella | Vila Olímpica de las líneas T5 y T6 de Trambesòs a partir del lunes 14 de septiembre. En un comunicado, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha explicado que durante esta semana ya se han llevado a cabo pruebas de energía, trazado, señalización, comunicaciones y recorrido comercial del tranvía en la zona, y personal de información está informando a la ciudadanía de los avances a pie de red.

Este viernes 11 también está previsto que se reabra al tráfico la calzada del lado montaña de la Diagonal, entre las calles de la Llacuna y Badajoz. "Esto permitirá recuperar el recorrido habitual en sentido Llobregat de las líneas de bus urbano 7 y N7, así como reabrir el carril bici de doble sentido habilitado en este ámbito", destaca la entidad. Las líneas H12 y N2 en sentido Llobregat también circularán a partir de entonces por la Diagonal, dejando de hacer el itinerario provisional por las calles de Bilbao, Tànger y Badajoz.

Los trabajos, iniciados en octubre de 2025, entraron a principios de verano en "una fase determinante" que ha requerido afectaciones temporales al servicio tranviario durante los meses de julio y agosto. A partir de la próxima semana, sin embargo, estas afectaciones quedarán reducidas al corte parcial de la T5 y la T6 entre Glòries y Sant Martí de Provençals.

Durante estas últimas fases de las obras, la principal alternativa de transporte público para el recorrido Glòries – Sant Martí de Provençals / Can Jaumandreu será la L4 de metro en Besòs, que permitirá enlazar con la línea T4 en el Maresme y Selva de Mar para dirigirse a Glòries o bien directamente a Ciutadella|Vila Olímpica. Para los desplazamientos entre Glòries – Sant Martí de Provençals / Can Jaumandreu se recomienda la línea H12, que permanece desviada de su recorrido habitual por las afectaciones de estas obras.

Las obras

Estas obras están impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de las obras de urbanización, y la ATM, como responsable del servicio y la infraestructura tranviaria, por delegación de la Generalitat de Catalunya. La actuación incluye la eliminación de la vía única en la Gran Via, que se está reemplazando por una nueva plataforma de vía doble que aportará más capacidad a la red cuando finalice la conexión tranviaria. Además, esta plataforma será compartida con el bus. También incluye el cambio de trazado del tranvía por la calle de Ciutat de Granada y la rectificación del recorrido en la avenida Diagonal por el lado mar.

Del coste total de la obra, de 32,54 millones de euros, el Ayuntamiento ha financiado 23,30 millones correspondientes tanto a la urbanización como a la parte de infraestructura tranviaria relativa al cambio de trazado y, por su parte, la Generalitat de Catalunya, a través de la ATM, ha financiado 9,24 millones, correspondientes a la infraestructura tranviaria relativa al desdoblamiento de la Gran Via. Estos importes se añaden al presupuesto de la primera fase de las obras, en el lado montaña, de 12,89 millones de euros asumidos por el Ayuntamiento. Por parte de la Generalitat, este esfuerzo presupuestario en la mejora de la red tranviaria se suma a los 46 millones de la infraestructura ya ejecutada en la fase 1 de la conexión.