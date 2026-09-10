El recinto de soledad y silencio de Badalona que ha acogido a reyes de tres dinastías

Si las paredes del monasterio de Sant Jeroni de la Murtra ―situado en el valle de Betlem de la Serralada de Marina, en el barrio de Canyet― hablasen, los badaloneses podrían conocer de primera mano algunos de los secretos de la Guerra Civil Catalana, que enfrentó en el siglo XV a los partidarios del rey Juan II de Aragón (Juan sin Fe, para sus no amigos) contra, entre otros, la Diputación del General (lo que acabaríamos conociendo como Generalitat de Catalunya). Si esos muros hablasen, quizá podrían acabar con el misterio y la polémica desvelando el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. O incluso, por qué no, podríamos saber si Carlos I de España y V de Alemania roncaba.

Usos religiosos

Así, reyes de la casa de Trastámara y de la casa Habsburgo (Felipe II, hijo del primer rey de los Austrias en España ―el ya mencionado emperador Carlos―, también visitó Sant Jeroni en 1581) comieron en el refectorio, pasearon por el claustro y, en definitiva, estuvieron hospedados en Sant Jeroni de la Murtra, monasterio fundado a principios del siglo XV, y que representa una de las joyas (olvidadas) del gótico catalán.

Busto atribuido a la efigie de Cristóbal Colón en el claustro del monasterio / KRIS UBACH

"En 1493, los Reyes Católicos recibieron en secreto a Cristóbal Colón en Sant Jeroni de la Murtra, a su vuelta del primer viaje a América. No en vano, una de las alas del monasterio está decorada con una clave de bóveda con el escudo real así como con diversas ménsulas con la efigie de los Reyes Católicos, además de la del mismo Colón", recuerda el historiador vocacional Ireneu Castillo en su libro 'Edificis catalans amb història'.

Usos seglares

Los siguientes 200 años transcurrieron en Sant Jeroni con relativa tranquilidad, hasta llegar al siglo XIX. En 1835, la desamortización de Mendizábal acabó con cualquier rastro de vida eclesiástica entre aquellos muros. Apenas unos días después de la exclaustración, el monasterio fue saqueado e incendiado. Según los resultados que se desprenden de las excavaciones que la Generalitat realizó en 2010, el fuego duró dos semanas y el humo, dos meses.

Ala del monasterio financiada por los Reyes Católicos / KRIS UBACH

Años después, el Gobierno acabó por subastar el monasterio, que fue dividido entre sus nuevos propietarios. Una parte se dedicó a la agricultura y otra, al turismo. Pasó a ser una colonia de veraneo para barceloneses y las celdas se convirtieron en apartamentos, tiendas e incluso albergó un teatro.

Ya en pleno siglo XX, Francesca Güell, hija del mecenas de Gaudí Eusebi Güell, compró una parte del recinto para rehabilitarlo. Así, en 1971, Güell establece en Sant Jeroni de la Murtra un lugar de reposo, solitud y silencio, que aún funciona hoy en día bajo el nombre de 'Ámbito de Reposo Religioso y Cultural Francesca Güell'.

Busto de Isabel la Católica y escudo de los Reyes Católicos / KRIS UBACH

En 1972, el Pleno del Ayuntamiento de Badalona, presidido por el alcade franquista Felipe Antoja, pidió al Gobierno que el monasterio fuese declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional, cosa que acabó pasando en 1974, cuando tal decisión se publicó en el BOE. Además, en marzo de 2014, todo el recinto fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

La tríada de dinastías de monarcas que han pisado los suelos de Sant Jeroni se completó hace 30 años. A las huellas que siglos atrás dejaron en los suelos del monasterio los Trastámara y los Habsburgo, se unieron los Borbones en 1993, cuando los reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia visitaron el cenobio, con motivo del 500 aniversario de la estancia de Cristóbal Colón en este rincón de solitud, silencio e historia que es el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra.

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