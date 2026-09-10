TMB reforzará la concienciación contra el suicidio tras 34 muertes y 110 intentos en el metro de Barcelona en cinco años

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado este jueves que por votación de los empleados de la empresa esta dedicará la causa solidaria de este año a la prevención del suicidio, y lo hará de la mano de la Fundació Ajuda i Esperança. En un acto en el vestíbulo de la estación de metro de Universitat, la presidenta de TMB, Laia Bonet, y su consejero delegado, Xavier Flores, han presentado los actos de los que constará la iniciativa ‘Mou-te per la prevenció del suïcidi’. Es la 16ª que TMB elige como causa solidaria.

También se han dado datos actualizados hasta final de agosto pasado. Mirando cinco años atrás se aprecia que las incidencias no son pocas: desde 2021, 144 personas se han arrojado a las vías del metro en Barcelona. De ese total, 34 murieron, y 110 sobrevivieron.

Tres muertos en 2026

Los datos que TMB ha dado este jueves indican que durante los primeros ocho meses de 2026, del 1 de enero al 31 de agosto, 19 personas se tiraron a las vías, de las que tres fallecieron a causa del arrollamiento. En julio pasado, EL PERIÓDICO avanzó las cifras correspondientes a la primera mitad de 2026. Del 1 de enero al 30 de junio, 17 personas se habían arrojado a las vías de alguna de las estaciones del metro de Barcelona y tres fallecieron, de lo que se desprende que en julio y agosto no ha habido muertos por suicidio en el suburbano, pero si dos intentos.

Tanto Flores como Bonet han defendido la necesidad de actuar para intentar disuadir a quienes vivan situaciones que les lleven al suicidio. La teniente de alcalde ha subrayado la necesidad de hablar con quien lo necesite. Algo que parece obvio, pero que hasta hace no tanto no se hacía, porque la norma era no abordar la cuestión con el pretexto de no fomentarla.

Hace ya tiempo que TMB ha dado pasos para cambiar lo que era una tradición: no informar de los suicidios. La empresa dio los primeros datos al respecto en octubre de 2023, cuando EL PERIÓDICO los publicó en exclusiva. Y en septiembre pasado informó de que en los cinco años anteriores hubo 122 intentos de suicidio en el suburbano, 31 de ellos consumados.

Supervivencia y dolor

Las cifras retratan un fenómeno conocido, que a menudo alguien decide tirarse a la vía para intentar acabar con su vida por el motivo que sea. Pero también demuestran un hecho que no es ni mucho menos tan evidente: la mayoría de la gente que se tira bajo un tren del metro, por encima del 70%, no muere. Sobrevive, a menudo con heridas terribles.

Ferran Anguera, jefe de Protección Civil del Metro, explicó en julio a este diario que no hay un patrón, que cada año es algo distinto en cuanto al número de casos. De 2021 al 30 de junio pasado, 142 personas se tiraron a las vías del metro en Barcelona. De ese total solo 34 fallecieron, lo de que indica que más de 100 personas pueden contarlo, en la mayoría de los casos, con secuelas severas. El consenso sobre que hay que hablar del suicidio es ya muy significativo. Tanto como significativa es la conclusión de que arrojarse debajo de un tren es una elección pésima incluso para el que no quiere seguir viviendo.

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Campaña

TMB inició en septiembre pasado una campaña, que este año axtenderá a 123 estaciones, con carteles que persiguen prevenir el suicidio y otros que ofrecen atención a testigos de atropellamientos, que se instalaron en 11 estaciones. Dentro de menos de un año estarán en las 123 paradas de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del metro, las que no tienen mamparas, y donde, por lo tanto, la gente puede tirarse a las vías. A diferencia de la prueba piloto, serán de color naranja para llamar más la atención.