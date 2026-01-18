Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montjuïc

Un 2026 repleto de conciertos y eventos internacionales en la Anella Olímpica

El Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi y el Sant Jordi Club consolidan Barcelona como referente de las grandes giras musicales

Interior del Palau Sant Jordi

Interior del Palau Sant Jordi / MARIA FERNANDA A. SUAREZ

Raúl Vázquez

Barcelona
Tras un 2025 de récord, con cerca de 200 eventos y más de 2,4 millones de espectadores, la Anella Olímpica inicia 2026 con una programación plural y variada de primer nivel. El espacio, gestionado por la empresa del Ajuntament de Barcelona BSM, se posiciona así como un equipamiento clave de la ciudad y un referente internacional.

Programación diversa para todos los públicos

La nueva temporada destaca por la fuerza de su cartel musical, con artistas nacionales e internacionales de gran prestigio y una amplia variedad de estilos. El Estadi Olímpic vivirá noches destacadas con los conciertos de El Último de la Fila, Bad Bunny y Oques Grasses, que ya han colgado el cartel de completo, así como The Weeknd, confirmando la capacidad del recinto para asumir grandes producciones internacionales.

El Palau Sant Jordi acogerá una intensa actividad musical, con una programación marcada por figuras internacionales y grandes nombres del panorama estatal.

Destacan conciertos como el Concert-Manifest x Palestina, Hans Zimmer Live, Rosalía y Aitana, todos con las localidades vendidas, además de otras citas relevantes con artistas como Raye, Bad Gyal, Eric Clapton, Morat, La Oreja de Van Gogh o Amaia.

En paralelo, el Sant Jordi Club reforzará su papel dentro del ecosistema musical de la ciudad. Entre los nombres programados están Electric Callboy, Julieta, Sombr, Ralphie Choo, La Fúmiga y Deep Purple.

En 2026, actuarán en BCN figuras nacionales e internacionales de primer nivel

Propuestas familiares y deportivas

Más allá de la música, la Anella Olímpica mantiene una clara apuesta por los espectáculos familiares, con propuestas consolidadas como Disney On Ice.

Por otro lado, el 2026 también situará a Barcelona en el centro del foco internacional con la salida del Tour de Francia, que tendrá llegada en el Estadi Olímpic, y eventos como el Trial Indoor Barcelona, que ponen en valor la versatilidad de la Anella Olímpica y la capital catalana como un enclave ideal para grandes experiencias colectivas para todos los públicos.

