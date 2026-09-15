De Canela a Draco, Salma y Mambo Jambo: la antigua discoteca KGB de Gràcia cambia de nombre por cuarta vez

Va pasando el tiempo y la antigua sala KGB va cambiando de nombre y no acaba de llegar lo que los vecinos de la calle de Alegre de Dalt, la vía de Gràcia donde está el establecimiento, esperan desde hace años: que se consume una sentencia judicial de desahucio instada por la propiedad del local, que corresponde a Núñez i Navarro.

Mientras no llega esa decisión, la discoteca sigue abierta y a mediados de agosto apareció con un nuevo nombre, con un nuevo cartel: Mambo Jambo. Es la cuarta vez que cambia de denominación lo que fue el KGB. Primero pasó a llamarse Canela y más tarde Draco. En abril, se convirtió en Salma, una marca que ha durado solo cuatro meses.

Cambio en abril

En todo este proceso, en los últimos años, los residentes en la zona han denunciado ruido, conflictos, peleas, y han instado al Ayuntamiento de Barcelona a actuar para que cese su actividad. De forma periódica, los incidentes han mostrado su cara menos amable, como sucedió en marzo pasado, cuando se pudo ver un machete y una pistola durante una pelea multitudinaria.

En abril, cuando la discoteca pasó a llamarse Salma, nuevos gestores tomaron las riendas del local. Desde entonces se inició un periodo en el que no se han repetido incidentes de tanta gravedad como el de marzo. Cuenta un vecino que no ha habido peleas, aunque sí ruido en la calle, por ejemplo en las noches de verano en las que acudió gente a la discoteca a ver partidos del Mundial de fútbol que se celebraban de madrugada.

El nuevo cartel, este viernes. / MANU MITRU / EPC

Nueva etapa

Uno de los nuevos responsables llegados en abril, Santi Tallone, explicó entonces a este diario que se acabarían los conflictos que quitaban el sueño a la vecindad: “Salma significa paz, tranquilidad, que es lo que nos proponemos en Alegre de Dalt: transmitir paz y tener armonía con los vecinos”. Este diario no ha logrado recabar en esta ocasión de los gestores del negocio el porqué del cambio de nombre a Mambo Jambo.

Como se ha dicho, los vecinos admiten que no se han visto escenas de violencia en estos meses, pero insisten en reclamar que la discoteca cierre. El historial del conflicto es, muy resumido, este: el contrato de alquiler de los responsables de la licencia con la propiedad, Núñez i Navarro, que no quería que la discoteca siguiera funcionando, concluía el 31 de diciembre de 2024. El juez fijó un desahucio para el 19 de febrero de 2025. Los gestores del local lograron que el desalojo fuera aplazado. Y hasta ahora.

La respuesta municipal

Los vecinos centran su energía en denunciar que la licencia original, que correspondía a la familia Llobet, no puede ser utilizada por terceros. Están convencidos de que se da un fraude de ley, de que los gestores de Mambo Jambo, antes Salma, antes Draco, antes Canela y antes el KGB, no son titulares de la licencia. Y por eso instaron al Ayuntamiento de Barcelona a investigarlo. Porque, de hecho, ese fue el motivo por el que el distrito de Gràcia precintó el local durante un tiempo en 2020.

Residentes en Alegre de Dalt plantearon esta cuestión al consistorio después del cambio de abril. Y aunque lo hicieron por los conductos debidos, denuncian malestar porque no han recibido respuesta. A una pregunta formulada por este diario, fuentes municipales indican que han abordado la cuestión de la licencia sin que se haya llegado a una conclusión que permita interrumpir la actividad: “Se ha analizado la circunstancia y no se ha podido acreditar un incumplimiento de las condiciones de la titularidad de la licencia”.

Las mismas fuentes indican que en esta ocasión no se puede actuar como en 2020: “La situación jurídica es claramente distinta a la que originó en su día el precinto de la actividad. El distrito de Gràcia sigue haciendo seguimiento e inspecciones en la actividad”.

Un público distinto

"Queremos que los vecinos pasen de odiar la discoteca a sentirla del barrio", explicó Tallone a este diario en abril. El propósito, precisó, era contar con un público de más edad y mantener una mayor implicación con el barrio. También explicó que Setraspa, vinculada a la familia Llobet seguía siendo titular de la licencia, y afirmó que los nuevos gestores actuaban como “directores comerciales” con experiencia como “organizadores de eventos”. Tenían previsto repartirse con la propiedad un porcentaje de las ganancias a cambio de asumir el día a día.

Noticias relacionadas

Algunos vecinos explican que no descartan que la discoteca opere con nombres distintos en el futuro inmediato buscando públicos distintos en función de las fiestas organizadas. Como concluye uno de los residentes más veteranos, la incertidumbre se mantiene: “Creo que aún no lo hemos visto todo”.