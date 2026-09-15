El calor extremo en Barcelona causa casi 1.400 atenciones médicas y 46 ingresos desde mayo

Las altas temperaturas que Barcelona ha sufrido en los últimos meses, con tres olas de calor incluidas, han motivado casi 1.400 atenciones médicas y 46 ingresos hospitalarios desde mayo y hasta la primera semana de septiembre. Las cifras proceden del sistema de información de vigilancia de infecciones de la Agència de Salut Pública de Catalunya y que la concejala de Salud de la capital, Marta Villanueva, ha desgranado este martes, al comparecer a petición de Junts en la comisión municipal de Derechos Sociales. La edila ha precisado que se han contabilizado 977 consultas en atención primaria y otras 407 urgencias en hospitales. Ha añadido que aún no hay datos de mortalidad asociada al calor este año, una estimación que la Agència de Salut Pública de Barcelona ofrecerá tras el verano. En paralelo, la oposición ha cuestionado el cierre de al menos un tercio de los refugios climáticos en agosto y ha reclamado más medidas ante el reto climático.

Villanueva ha remarcado que el verano en Barcelona ha sido “el más cálido”, a tenor de los registros históricos, con unas “temperaturas excepcionalmente elevadas” y “persistemente altas” en horario nocturno, con 38 noches tórridas. “Ha dejado de ser una situación puntual para pasar a ser un reto estructural, por lo que trabajamos para una ciudad más resiliente”, ha expuesto la socialista.

La concejala ha comentado que el ayuntamiento ha dispuesto de una “estrategia de respuesta a colectivos vulnerables” frente a la canícula. Ha explicado que se ha efectuado una campaña de llamadas, visitas domiciliarias y revisión de los fármacos que se prescriben para evitar que el calor agrave problemas de salud preexistentes.

A su vez, Villanueva ha defendido el sistema de refugios climáticos con 500 espacios en el momento con más aperturas. Ha remarcado que han sido un centenar más que en 2024, en que el “92,2% de la población ha dispuesto de uno a menos de 10 minutos a pie”.

Además, ha postulado que la cobertura se mantuvo de forma “significativa” en agosto, cuando parte de los edificios municipales climatizados dejaron de prestar servicio, al igual que en años pasados. “En un domingo de agosto, el 42,3% de la población tuvo un refugio a menos de 10 minutos a pie desde casa”, ha sostenido la edila, que ha remarcado también que se emitió una “instrucción pionera” con medidas para proteger al personal municipal que trabaja al aire libre y se han repartido 1.400 pulseras para prevenir golpes de calor entre la plantilla de parques y jardines, limpieza y alumbrado.

Red menguante

Por su parte, la oposición ha juzgado que los paliativos del gobierno local frente a las temperaturas inclementes son insuficientes y presentan carencias, en especial porque la red de refugios climáticos mengüe en agosto. Titon Laïlla (Junts) ha subrayado que se calcula que 1.835 personas han muerto por agravamientos de salud a causa del calor en Catalunya en los últimos meses.

“Barcelona ha perdido cuatro de cada 10 refugios climáticos que son centros cívicos, bibliotecas y centros para mayores cuando el pico de calor era más alto”, ha afirmado la nacionalista. “Cuando dicen que todos los vecinos tienen refugios climáticos a 10 minutos tieneque ser corriendo y en bajada... No se cumple por igual en todos los barrios”, ha ironizado, al tiempo que ha exigido rigor al ejecutivo del alcalde Jaume Collboni. “Los refugios climáticos no solo son espacios climatizados, también son los que deben ofrecer alternativas y que incorporen sillas y fuentes”, ha planteado.

Eva Baró (ERC) ha propuesto revisar qué se considera refugio climático. En ese sentido, ha cuestionado que se cataloguen como tal parques con algunos espacios con sombra. “Hay que ir más allá y dar un salto, la situación es crítica, no tenemos la ciudad preparada para encarar temperaturas extremas de calor y frío”, ha prevenido.

Carol Recio (Barcelona en Comú) ha resaltado el “gran impacto” que el calor ha tenido sobre los servicios de salud. También ha temido que, en sintonía con esos datos, la mortalidad asociada al tiempo adverso crezca y ha pedido extender la climatización en centros educativos. Por su parte, el PP ha urgido a tejer un entramado de refugios climáticos “suficiente” en los 10 distritos, mientras Vox ha criticado la “propaganda climática” y ha rogado “dar un paso más” ante el problema.