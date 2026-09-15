Barcelona se ve con más opciones de acoger la final del Mundial de 2030 tras ganar la de la Champions

Barcelona aspira a que la final de la Champions League en el Camp Nou en 2029 no sea el único gran título futbolístico que se dispute en la capital catalana en los próximos años. La ciudad también compite por albergar la final del Mundial de fútbol masculino en 2030, en que se mide con Madrid y Casablanca por el gran evento, uno de los que concita más atención en el mundo. Después de que la UEFA haya revelado que el estadio renovado del Barça será la sede del último partido de la máxima competición europea de aquí a algo menos de tres años, el Ayuntamiento de Barcelona se ha mostrado confiado en que la flamante elección refuerza su afán en que el Camp Nou acoja también la final de la Copa del Mundo que España, Marruecos y Portugal prevén organizar conjuntamente.

“Esto suma, evidentemente suma”, ha expresado el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, este martes. El socialista ha manifestado que la designación de la urbe para el encuentro decisivo de la Champions de 2029 “es un pasito más hacia la final” del Mundial, para la que ha afirmado que la capital catalana cuenta con “el mejor dossier de candidatura que se puede tener”. “Hemos llegado a un punto en que Barcelona está con las mismas posibilidades o más”, ha evaluado el edil.

Para sostener la tesis, Escudé ha defendido que Barcelona tiene razones para creer en que puede imponerse a las otras dos aspirantes. “Tendremos el mejor estadio, y el más nuevo, y con más localidades en España”, ha apuntado. El futuro Camp Nou, cuya remodelación debe terminar antes de que finalice la temporada 2027-2028, contará con 105.000 asientos, por encima de los 80.000 que el Santiago Bernabéu ofrece. “Creo que tenemos la mejor ciudad, una de las mejores ciudades del mundo, para tener un evento de esta magnitud”, ha argumentado el edil. “Así que disputaremos la final con Casablanca y Madrid con las mismas condiciones, si no más”, ha postulado.

El precedente del Tour

A su vez, Escudé ha dicho que la “capacidad organizativa” de Barcelona y “de la ciudad en su conjunto, también de la ciudadanía, suman de forma importante” para adjudicarse la final del Mundial, que nunca ha alojado. El concejal ha asegurado que la organización de la salida de la última edición del Tour de Francia ha incrementado el prestigio dela ciudad para encargarse de grandes citas deportivas.

“Volvemos a estar dentro del ‘top ten’ de las capitales del deporte a nivel mundial”, ha presumido Escudé. “Somos la primera o la segunda ciudad que no es una capital que está en la lista de esas ciudades, y no solo por grandes eventos -ha remarcado-. También lo somos por el deporte para todos, el deporte popular. Es nuestro ADN, mezclar la suma del deporte popular y el deporte de elite, que nos ha de servir para motivar que haya más barceloneses y barcelonesas haciendo deporte”.

El socialista ha dado por seguro que la reforma del Camp Nou estará acabada para la final de la Champions de 2029. Aparte de finiquitar la tercera gradería, queda la obra quizá más compleja, la construcción de la cubierta que envolverá el tramo superior del estadio. La instalación obligará al Barça a mudarse de nuevo momentáneamente al estadio Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Se desconoce aún las fechas y por cuanto tiempo será. En todo caso, debe ser mucho menos que los dos años y tres meses en que los azulgrana tardaron a regresar al coliseo barcelonista tras la primera apertura parcial.

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“Las obras van al ritmo al que han de ir, en eso el club está haciendo buen trabajo”, ha elogiado Escudé. “Estamos absolutamente convencidos y seguros de que todo irá como debe ir”, ha completado. El concejal ha considerado que la final de la Champions “es una magnífica oportunidad para mostrar el nuevo Camp Nou, el estadio y los entornos al mundo”.