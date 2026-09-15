Collboni pide a los nuevos agentes de la Urbana combatir las armas blancas y la multirreincidencia

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dado la bienvenida a las promociones 99 y 100A de la Guàrdia Urbana, formada por 60 nuevos agentes, a los que ha pedido contundencia para combatir "tres prioridades": la proliferación de delitos con arma blanca, la multirreincidencia y la convivencia y el civismo.

"Sed visibles, cercanos y exigentes cuando toque", ha señalado en un acto en la Rambla del Raval este martes, acompañado por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle; el jefe del cuerpo, Pedro Velázquez, y diferentes mandos de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional.

El alcalde también ha celebrado que, con los nuevos agentes, la Urbana llega a los 3.392 miembros, a los que en verano se incorporarán 134 agentes más, que en octubre empezarán su formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

"Tenéis todo el apoyo del alcalde y del gobierno municipal para hacer bien vuestro trabajo", ha finalizado Collboni, que ha destacado la acción policial como un campo de batalla democrático para dejar menos espacio al miedo, la demagogia, la xenofobia y la intolerancia.

De los 60 nuevos agentes, 57 son hombres y 3 son mujeres, y de 33 ellos provienen de otros cuerpos policiales, los cuales se añaden a la policía barcelonesa en el marco del proceso de crecimiento sostenido de la Urbana y después de la entrada en vigor del nuevo convenio municipal.

Batlle y Velázquez

Batlle ha pedido a los nuevos agentes que no pierdan "nunca de vista la proximidad" que, según él, más allá de una manera de trabajar, es una manera de entender la función policial, y ha destacado la aprobación del nuevo convenio como una oportunidad para trabajar más y mejor por la seguridad de Barcelona.

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Por su parte, Velázquez les ha deseado suerte en esta nueva etapa y les ha pedido cercanía con los vecinos y vecinas de la ciudad: "Que la rutina no os haga pensar que todos los procesos son iguales. Y que sigáis viendo a las personas detrás de cada servicio".