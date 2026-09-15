Barcelona recupera las palmeras de la plaza de Trilla con una especie insólita en la ciudad

Durante tres años, el vacío ha sido la imagen dominante de la plaza de Trilla de Barcelona. En los alcorques donde durante años crecieron las palmeras que dieron al lugar su nombre popular ("La plaza de las palmeras"), solo quedaron las bases de los troncos talados y un único ejemplar en pie, a causa del accidente mortal que se cobró la vida de una joven en el Raval y obligó a retirar cientos de palmeras en la capital catalana en 2023. Esta semana, el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a devolver las palmeras a esta plaza de Gràcia, pero no serán como las que había antes. Serán de dos especies distintas: una que ya está presente en otras zonas de la ciudad y una nueva que nunca se ha probado en Barcelona y que, si se comporta bien, podría colocarse en otros puntos de la capital catalana.

Los trabajos para la replantación comenzaron el lunes, aunque no ha sido hasta este martes cuando han llegado los nuevos ejemplares. En total, el proceso durará entre tres y cuatro días, según explica Pere de Mas, jefe de arbolado del Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, en una entrevista con EL PERIÓDICO. Si se cumplen las previsiones, "a finales de semana estará todo plantado", anuncia. Los trabajos costarán 20.745 euros.

Las nuevas palmeras que probará Barcelona

En total se colocarán ocho ejemplares y, en lugar de recuperar las palmeras datileras que antes caracterizaban la plaza, se plantarán cinco 'Ravenea rivularis', de unos 3,5 metros de altura, y tres 'Washingtonia robusta', de unos cinco metros. Estarán colocadas "alternadas", explica De Mas. De las antiguas palmeras que había en la plaza, solo habían dejado una en pie, precisamente la única 'Washingtonia robusta' que había entre todas las datileras.

Replantación de las palmeras de la plaza de Trilla, este martes. / Jordi Otix / EPC

Tras el fatal accidente de 2023, se mira con lupa qué especies se plantan. En este sentido, la plaza de Trilla será una pequeña muestra de este cambio de criterio. La 'Washingtonia robusta' ya ha demostrado, según el responsable municipal, que se adapta bien a Barcelona. "Nos da muy buenos resultados en ciudad porque crece bien, rápido, no tiene enfermedades graves y no cae", explica el responsable de arbolado a este diario. Este tipo de palmera también destaca su comportamiento ante el viento: tiene "un grado de elasticidad muy grande", por lo que puede moverse con las rachas "pero no cae al suelo". Por eso, asegura, las 'Washingtonia' se siguen plantando "sin problemas".

La otra especie que ocupará los alcorques de la plaza de Trilla será una novedad para Barcelona. Se trata de la 'Ravenea rivularis', de la que actualmente no hay otro ejemplar plantado en la ciudad. Según De Mas, han decidido probar con ella porque está dando buenos resultados en otras ciudades mediterráneas como Vaència o Castellón, además de ser estéticamente bonita y, por eso, confían en que también pueda encajar en Barcelona. "Teóricamente es una planta que nos tiene que funcionar", apunta el experto. No obstante, recuerda que esta primera plantación "es una prueba" y, si el resultado es bueno, plantear su plantación "en otros puntos".

"Una cosa es la bibliografía y otra es cómo se adapta a Barcelona, porque cada sitio tiene sus características", señala De Mas a este diario.

Asimismo, el responsable del arbolado municipal explica que en la capital catalana ya no se plantan palmeras datileras por razones de seguridad: "es la que se rompe más habitualmente y presenta más problemas estructurales", explica.

Todos estos cambios se enmarcan en una revisión más amplia del arbolado de Barcelona. Desde Parcs i Jardins afirman que están "en proceso de repensar el arbolado de toda la ciudad" y están tratando de elegir árboles más resilientes y seguros, ante los actuales episodios climáticos extremos.

Los motivos de la larga espera

Tres años han tenido que pasar para que las palmeras vuelvan a la plaza de Trilla, y la sequía explica buena parte de la espera. Cuando se retiraron los ejemplares, en 2023, Catalunya todavía estaba bajo las restricciones de la Generalitat por la falta de lluvias. El Ayuntamiento de Barcelona anunció entonces que la replantación de árboles comenzaría cuando terminara el episodio de sequía. El decreto se levantó en abril de 2025, pero estas palmeras no se han plantado hasta septiembre de 2026.

El motivo, explica De Mas, está en que durante la sequía "murieron muchos árboles en la ciudad" y Parcs i Jardins ha tenido que ir reponiéndolos "a medida que teníamos capacidad de plantarlos y regarlos", ya que para plantar un árbol hay que garantizar su superviviencia y mantenimiento: "Tenemos un número máximo de árboles que podemos plantar al año, porque si no, no podríamos regarlos y morirían", explica el responsabñe.

Por eso, la replantación se ha tenido que hacer de forma gradual y ahora, finalmente, le ha tocado el turno a la plaza de Trilla de Gràcia.

¿Se puede saber cuándo caerá una palmera?

El ayuntamiento cuenta actualmente con un plan de riesgo del arbolado y, según explica De Mas, todos los árboles de Barcelona se revisan de manera bianual por parte de un técnico de Parcs i Jardins. El objetivo es localizar "defectos que puedan apuntar a caídas de ramas o árbol" y actuar cuando se detecta alguna anomalía. "Se procura una revisión lo más exhaustiva posible para evitar lo que se pueda, detectar rápido y actuar", afirma.

En este sentido, el responsable de arbolado afirma que a día de hoy sí se puede detectar con suficiente antelación el riesgo de caída de una palmera, aunque matiza que "siempre pueden pasar cosas".

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Así, la plaza de las palmeras de Gràcia volverá a tener palmeras, pero esta vez con especies consideradas más adecuadas para las condiciones actuales y para la seguridad de la ciudad.