Barcelona calcula que restaurar el monumento de Colón costará más de 6,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona calcula que restaurar el monumento de Colón, que se erige al final de la Rambla, costará más de 6,3 millones de euros. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha revelado el importe a raíz de un ruego de Vox para rehabilitar de inmediato la columna sobre la que se alza la popular figura del descubridor de América, instalada frente al Portal de la Pau desde la Exposición Universal de 1888. Bonet ha añadido que el gobierno municipal del PSC prevé que la reforma se lleve a cabo durante el mandato que viene, en una fecha indeterminada entre junio de 2027 y mayo de 2031.

La socialista ha respondido al concejal Liberto Senderos (Vox) que la obra en Colón “no estaba ni está en el plan de inversión municipal de este mandato”, iniciado en 2023 después de que Jaume Collboni fuera investido alcalde. En cambio, el representante de la formación de extrema derecha ha reprochado el “lamentable estado” del monumento. Aún más, ha recriminado que el ayuntamiento contratase en 2025 un proyecto ejecutivo para restaurarlo. El gobierno local ha confesado que posee el documento que bosqueja y presupuesta los arreglos del emblema desde principios de 2026, sin que hubiera trascendido hasta ahora ni se haya empezado a materializar.

Bonet ha sostenido que el ejecutivo municipal ha cumplido con el compromiso que adquirió para el mandato presente, circunscrito a encargar el proyecto de restauración, el mismo que cuantifica la remodelación en más de seis millones de euros. “Gobernar también significa priorizar”, ha esgrimido la teniente, para defender que la inversión se posponga al próximo cuatrienio, tras las elecciones municipales del próximo mayo. En ese sentido, Bonet ha remarcado que la restauración de Colón “no dispone de dotación presupuestaria” ni figura en el Plan de Inversiones Municipales (PIM) del primer mandato de Collboni.

Actuación "importante"

Al respecto, Bonet ha comentado que la puesta a punto del monumento se ha incluido en los trabajos de preparación del PIM de la futura legislatura, “con previsión de que pueda ser ejecutado en el próximo mandato”. “Hemos actuado con responsabilidad, dejando preparada una actuación importante sobre el patrimonio de la ciudad para que se pueda ejecutar con garantías”, ha postulado la miembro del PSC.

Al hilo de esa argumentación, el gobierno local ha desechado el ruego de Vox. Senderos ha resaltado que la figura de Colón es “un símbolo principal de Barcelona” y “un monumento protegido legalmente, pero no tanto municipalmente”. “Lleva demasiado tiempo ofreciendo una imagen de abandono, cubierto con redes que lo afean y dan muy mala sensación”, ha reprobado el edil. A su vez, ha vinculado la dejadez que ha achacado al gobierno a una pretendida contrapartida a cambio de obtener los votos de otras fuerzas de la oposición.

Senderos ha apremiado a que Colón recupere “esplendor”. También ha advertido de que Vox responsabilizará al gabinete de Collboni de “cualquier desperfecto” que sufra. “Otro año perdido por Collboni y otro 12 de octubre, fiesta nacional y de la hispanidad, en que daremos una imagen internacional de Barcelona auténticamente lamentable”, ha rematado el concejal.