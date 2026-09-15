Medida fiscal
Barcelona exime de pagar 153.000 euros en un impuesto al Barça por las obras del garaje del Camp Nou
El ayuntamiento aprueba por unanimidad la bonificación al club, que se suma a otras que se han otorgado desde el inicio de la reforma del estadio al juzgarse de interés público
Barcelona se ve con más opciones de acoger la final del Mundial de 2030 tras ganar la de la Champions
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes bonificar al Fútbol Club Barcelona en el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por las obras del garaje subterráneo del remodelado Camp Nou. De esta forma, se exime al Barça de abonar el 35% de la tasa de 437.390,55 euros vinculada a las licencias de obras concedidas, con lo que el importe se rebaja a 284.303,86 euros. Se traduce pues en un ahorro de 153.086,69 euros para la institución.
El consistorio ha ratificado la propuesta por unanimidad de los partidos con representación municipal en la comisión de urbanismo. El acuerdo declara las obras del garaje de “especial interés y utilidad municipal”. La construcción contempla que el aparcamiento soterrado disponga de dos plantas con 10.758,35 metros cuadrados, con capacidad de 390 plazas para vehículos, de las que 117 será para modelos eléctricos, y 134 plazas para motos, incluidas 58 eléctricas. El ayuntamiento destaca que es un “equipamiento comunitario” y “promovido por una entidad de carácter privado”.
El descuento fiscal se ha avalado sin debate dentro de un paquete con deducciones similares para otras obras en Barcelona. Del mismo modo, las bonificaciones se han concedido a remodelaciones de edificios de la Diputación de Barcelona, las escuelas profesionales de los salesianos de Sarrià, la escuela Sant George, la fundación Jesuïtes Educació y el Consorcio de Educación de Barcelona y el Parque Sanitario Pere Virgili, entre otros. Es habitual que el ayuntamiento aplique disiminuciones al impuesto a distintos promotores, que ratifica mes tras mes y están contempladas en las ordenanzas fiscales.
El ayuntamiento ha otorgado otras reducciones en el impuesto de construcciones al Barcelona desde que comenzara la rehabilitación integral de su estadio. El consistorio ya validó una rebaja del ICIO de 2,77 millones de euros al conceder el primer permiso de obras para renovar el Camp Nou, en enero de 2023. También disculpó el abono de 153.339,84 euros por seis recibos del mismo gravamen entre junio y octubre de 2024 por distintas obras en instalaciones del Barça. Asimismo, eximió del desembolso de 61.329,01 euros a la institución por la tasa asociada a la transformación del antiguo garaje en superficie del Camp Nou en un parque de uso público.
Se planifica que las obras del Camp Nou acaben en 2028. La UEFA ha designado la sede barcelonista este martes para albergar la final de la Champions League en 2029. A su vez, el estadio aspira a alojar la final del Mundial en 2030.
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