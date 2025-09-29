La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032

La L9/L10 del metro tendrá por fin sus dos extremos conectados -el sur que llega al aeropuerto y Zona Franca hasta Zona Universitària con el norte que comunica La Sagrera con Can Zam- en 2031, con la entrada en servicio de cuatro estaciones: Campus Nord, Sarrià, Mandri y Sanllehy.

Será una puesta en servicio por tramos, para que los usuarios puedan ir beneficiándose de forma paulatina de la prolongación de la línea. Por el extremo norte, en 2027 entrará en servicio el trazado hasta la estación Guinardó/Hospital Sant Pau, comprendiendo también las paradas de Plaça de Maragall, La Sagrera, y La Sagrera TAV.

El calendario

En 2030, también por el lado norte, la línea se prolongará hasta Lesseps, cuya estación ya se abrirá ese año. También en 2030 entrará en servicio la estación de Camp Nou que permitirá a los culés contar con más opciones para dirigirse al nuevo estadio. Y ya en 2031 se podrá recorrer toda la línea L9/L10 de punta a punta, permitiendo esa esperada unión entre la L9 Sud y la L9 Nord. Significará la materialización de la conexión de cinco de los municipios más poblados de Catalunya: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat.

Pero hasta 2032 la línea no estará completada. Será entonces cuando se abran las dos últimas estaciones, las de Manuel Girona y Putxet.

Tuneladora en marcha

En una semana se pondrá en marcha la tuneladora que excavará los 1,6 kilómetros del túnel que faltan en el tramo central de la línea, en la fase final de unas obras que se iniciaron hace más de dos décadas. Avanzará a razón de 130 metros al mes desde Mandri y, a finales de verano del año próximo llegará a Lesseps.

Unas 75 personas trabajan en dos turnos para controlar que todo vaya según los previsto. Y lo que se espera es una excavación que se encontrará en su camino con tres tramos muy distintos: primero unos 500 de granito, después otros 400 metros de pizarra y finalmente otro que mezcla de greses, conglomerados y pizarra.

Rueda híbrida y más robusta

La tuneladora ha tenido que estar más de un año paralizada por las malas condiciones en las que se encontraba, debido a un subsuelo más exigente de lo inicialmente esperado. En julio llegó procedente de Italia la nueva rueda de corte, que ya está montada. Ahora "se ha contado con todo el conocimiento previo" y "se ha diseñado y fabricado una rueda de corte más robusta, para trabajar con mayor presión" y que a la vez es "híbrida", para poder atacar un terreno que es variable entre Mandri y Lesseps, ha explicado este lunes la responsable de la obra de la dirección general de Infraestructuras de la Generalitat, Laura Carrasco. Cada vez que se supere un tramo, se parará para equiparse y estar adecuadamente preparada para el siguiente tipo de terreno.

"Se trata de una gran obra de país. Ahora empezamos a ver el final de lo que muchos habían empezado a idear hace muchos años", ha afirmado la consellera de Territori, Sílvia Panque. La consellera ha explicado que en la línea se invertirán 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, y un total de 6.271 millones desde el inicio de las obras. Cuando llegue a su término sumará 48 kilómetros y 50 estaciones, y se espera que registre 113 millones de viajes al año.

"La línea 9 permitirá conectar los municipios del Área Metropolitana para la movilidad en la gran Barcelona", ha destacado la primera teniente de alcalde de Urbanisme, Acció climàtica y Mobilitat, Laia Bonet, que ha recordado que TMB ya está tramitando la compra de nuevos trenes para equipar la línea. En total, sumará 22 nuevos convoyes.