Cuánto se reducirá tu tiempo de espera del metro según la línea a partir de 2029

La compra de nuevos trenes para las principales líneas del metro de Barcelona permitirán reducir la frecuencia de paso, y, por lo tanto, las esperas de los usuarios en los andenes en hora punta, a partir de 2029.

Concretamente, la L1, la roja, pasará de las esperas actuales de 3:05 minutos a los 2:38 en hora punta (de 7:00 a 10:00 de la mañana). Reducirá de esta forma la frecuencia de paso en 27 segundos.

La L5, la línea azul, recortará el tiempo de espera en el andén en hora punta de los 2:29 minutos actuales a los 2:15. La L1 y la L5 suman juntas el 50% de los viajes que a diario realizan los usuarios del metro en Barcelona, que a primera hora de la mañana se ven obligados a viajar en vagones repletos, donde apenas queda espacio para moverse.

El refuerzo de convoyes en el metro de Barcelona también prevé reducir en casi medio minuto la frecuencia de paso en la L2: con un metro, ahora, cada 3:15 minutos-siempre en hora punta- se pasará a los 2:50.

Asimismo, la L3 bajará el tiempo de paso de los 3:28 a los 3:20 minutos; y la L4 de los 3:57 actuales a los 3:36 minutos.

Mejora progresiva

La mejora de la frecuencia de paso no sucederá de un día para otro: se irá notando de forma progresiva a partir de 2029: la adjudicación del contrato de compra de nuevos trenes se prevé en primavera del año que viene, fecha a partir de la cual la empresa ganadora tendrá tres años para fabricar las unidades, que se irán incorporando hasta completarse el despliegue, en principio, en 2030.

En total, el metro de Barcelona sumará 39 nuevos trenes, de los que 17 se destinarán a reforzar estas líneas para ampliar su capacidad: cuatro serán para la L1; tres para la L2, y cuatro para la L4. En la línea 3, se destinarán seis de los nuevos convoyes, pero cuatro de los que están circulando actualmente por ella pasarán a la L5. Los otros 22 nuevos trenes se incorporarán al futuro nuevo tramo central de la L9.

321 millones

La compra supondrá una inversión de cerca de 321 millones de euros, según la última actualización de TMB, que asumirán las administraciones que forman parte de la Autoritat del Transport Metropolità: la Generalitat con un 51%, el Ayuntamiento de Barcelona con un 25% y el Área Metropolitana de Barcelona con un 24%.

Aumento imparable

El aumento del pasaje ha hecho imprescindible la incorporación de nuevos convoyes, como admite TMB. En el año 2024 se registró un incremento de validaciones del 6,5% respecto a 2023 y de cerca del 14% respecto a 2019. Este año ya se está registrando un crecimiento del 2% respecto al año anterior, alcanzando la mayoría de los días laborables los 1,6 millones de validaciones. Para 2030, TMB calcula que los usuarios del metro podrían rondar los 2 millones.