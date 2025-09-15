La oposición de Badalona abandona el Pleno en bloque entre acusaciones de "abuso de poder" contra el gobierno de Albiol

La política de Badalona (Barcelonès) siempre guarda sorpresas. El primer Pleno ordinario del nuevo curso, una sesión que no preveía grandes proyectos ni inversiones, ha conllevado la marcha en bloque de todos los grupos de la oposición —PSC, ERC, Comuns y Guanyem— entre acusaciones de "abuso de poder" y de "golpe autoritario" contra el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), y su gobierno. El conflicto ha estallado transcurridos apenas 30 minutos del inicio de la sesión plenaria de este mes de septiembre, que, en su conjunto, ha durado una hora, dado que ni siquiera ha habido turno para preguntas, al no haber quien pudiera formularlas.

Los distintos partidos de la oposición habían presentado sendas mociones sobre el apoyo al pacto nacional por la lengua e impulso de actuaciones municipales en defensa del catalán; sobre la necesidad de un protocolo de gestión ética de la fauna urbana; de apoyo a Open Arms y de condena a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el trabajo de la oenegé; y para impulsar un pacto de ciudad contra el acoso y las agresiones sexuales. Sin embargo, minutos antes de empezar el Pleno, el grupo del PP ha registrado tres mociones por la vía de urgencia con una perspectiva similar sobre el catalán, el pacto contra las agresiones sexuales y de apoyo a Open Arms, pero con ligeras modificaciones respecto a las de los grupos de la oposición. Esto ha enervado a los representantes de los otros cuatro partidos que integran el hemiciclo que, tras solicitar a Albiol que retirase las tres mociones que había registrado por la vía de urgencia, ya han amenazado desde el principio con la posibilidad de abandonar la sala.

El PSC ha señalado en un comunicado que el PP ha intentado utilizar su mayoría absoluta para "cambiar el sentido de todas las mociones presentadas por todos los grupos de la oposición". "Albiol ha tenido un golpe autoritario frente a unas mociones incómodas para el gobierno del PP", han aseverado los socialistas, principal grupo de la oposición en el consistorio badalonés. Minutos antes, el líder local del PSC, Fernando Carrera, había cargado contra el secretario municipal y el propio Albiol por llevar a cabo un debate conjunto de las mociones contrapuestas sobre cada uno de los temas en vez de dejar las mociones de urgencia para el final. Albiol ha insistido que sus mociones no eran "enmiendas a la totalidad" a las de la oposición y que la normativa dice que, si hay dos mociones sobre el mismo tema, deben "debatirse a la vez".

Así, el PP, sin otros partidos en el Pleno, se ha abstenido que en la votación de las tres mociones en discordia presentadas por la oposición, que, al no recibir ningún voto a favor, no han prosperado. Las tres mociones por la vía de urgencia —en favor de la lengua, de Open Arms y en contra de la violencia machista— han recibido los 17 votos a favor del PP de 25 posibles —el PP cuenta en realidad con 18 ediles, pero faltaba también la edil popular Rosa Bertran por baja médica—.

Reproches cruzados

Con todo, los socialistas no han sido los únicos en criticar la postura de Albiol. El portavoz de ERC, Àlex Montornès, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que acusaba al gobierno de Albiol de llevar a cabo una acción "muy grave y antidemocrática". "El PP ha cruzado una línea roja que nunca debería haber cruzado", ha insistido el republicano, quien ha insistido en que el mandato toma ahora un rumbo que "no es bueno para la ciudad" y que "queda aún más de manifiesto que hay que construir una alternativa de gobierno". Antes de abandonar la sesión, las líderes de los Comuns y Guanyem —Aïda Llauradó y Dolors Sabater— también habían señalado al alcalde de Badalona por "abuso de poder" y no tener "ninguna voluntad de diálogo" con la oposición.

Xavier Garcia Albiol, antes del desplante, ya había dicho que "llevo muchos años en política" y que, por ejemplo, en la moción sobre el catalán que había presentado ERC "se meten con el PP de Badalona. Y, obviamente, quieren que votemos en contra, mientras que nosotros presentamos una moción sin meternos con nadie. No me chupo el dedo".

Open Arms

Aunque no había ningún miembro de la oposición en la sala, las mociones sobre la oenegé de salvamento marítimo Open Arms sí que ha conllevado un mínimo debate, dado que ha contado con la intervención en el marco de la participación ciudadana y de las entidades de Núria Font, quien ha hecho especial hincapié en la denuncia a las palabras de Santiago Abascal de hace unas semanas sobre la entidad de origen badalonés, en las que decía que se tenía que "confiscar y hundir" la nave del Open Arms y que la calificaba de "barco de negreros". Entre otras cuestiones, la moción de la oposición insistía en "expresar nuestro apoyo a la denuncia con tal de solicitar que la Fiscalía General del Estado investigue al líder de Vox, Santiago Abascal, por un presunto delito de odio con relación a sus declaraciones sobre Open Arms".

Por su parte, Albiol ha insistido en que las declaraciones de "aquel líder", refiriéndose a Abascal, son "inadmisibles", "criticables" y "me parecen una barbaridad", pero que, mientras él sea alcalde, desde Badalona no se dirá a quién hay que llevar a la Fiscalía de otras instituciones "me guste o no". Ha remarcado su "apoyo" a Open Arms, entidad con la que dice que su ejecutivo mantiene una "relación cordial", pero ha rechazado que desde el Pleno de Badalona se busque que la Fiscalía abra diligencias contra "el líder de partido de otra institución". Font ha insistido en que tenga esa opinión de las palabras del líder de Vox y que luego presente una moción alternativa y ha insistido en que con la moción no buscaban enviar a nadie a la FIscalía, sino dar apoyo a la denuncia ya presentada.