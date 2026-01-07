En Directo
Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas
Venezuela, en vilo: Trump ataca el país, captura a Maduro y anuncia que tomará las riendas del gobierno
"Buena suerte y que Dios os proteja": la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, EEUU serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en Venezuela es de calma tensa. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para analizar la situación.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.
Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia, según ABC
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC. De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado. De acuerdo con uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE.UU. cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.
Colombia se apoyará en los organismos multilaterales ante las amenazas de Trump a Petro
El Gobierno colombiano se apoyará en los organismos multilaterales para afrontar las amenazas de una eventual operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela, señaló este martes la canciller colombiana, Rosa Villavicencio.
"Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas", dijo en una rueda de prensa en Bogotá.
El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump se refirió una vez más en términos despectivos a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien acusa de "fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos" y agregó: "Es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo".
La Administración Trump intentó borrar registros sobre el ataque al Capitolio, según NPR
La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, intentó eliminar registros de los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando hace este martes cinco años una turba de seguidores del republicano irrumpió en el Capitolio para intentar evitar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden, según una investigación de la Radio Nacional Pública (NPR).
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, enero de 2025, la NPR encontró evidencias de que su gobierno ha intentado borrar o distorsionar la información oficial en los casos de los más de 1.500 insurrectos indultados por el mandatario, entre ellos condenados por conspiración sediciosa y señalados de atacar y agredir a agentes del orden.
Trump admite que murieron "muchísimos militares" en la operación
Trump ha tocado de pasada los entresijos de la operación contra Maduro, un asalto "muy complejo" que contó con "muchísimos militares" en tierra venezolana, y constató "muchas" bajas en el lado venezolano durante el ataque.
"Por otro lado, murió mucha gente, por desgracia, militares... sobre todo cubanos", ha indicado Trump antes de esgrimir que "sabían" que los militares de EEUU estaban llegando y "estaban protegidos, pero los nuestros no".
El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar contra Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.
Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este martes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de haber matado "a millones de personas" y de tener escondida una "cámara de tortura" en medio de Caracas.
Trump se está dirigiendo este martes a sus congresistas en un evento en el Centro Kennedy de Washington en el que ha abordado una amplia variedad de temas, entre ellos la operación militar norteamericana de este pasado fin de semana en Venezuela que acabó con la "captura" de Maduro y de su mujer, Cilia Flores.
"Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento", ha asegurado Trump sobre el mandatario venezolano. "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha añadido el presidente estadounidense. Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca declarado al diario estadounidense New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar.
"En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas", ha añadido.
Líderes europeos instan a Trump a respetar las fronteras de Groenlandia
Los líderes europeos cerraron filas en respaldo a Dinamarca después de que el presidente Donald Trump intensificara sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, advirtiendo que las fronteras existentes no son negociables y sosteniendo que la seguridad del Ártico debe lograrse a través de la OTAN.
En una declaración conjunta el martes, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca calificaron al Ártico como un pilar crítico de la seguridad europea, internacional y transatlántica, e insistieron en que Estados Unidos debe trabajar con ellos para defender la región.
"La OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos", afirmaron.
Fiscalía de Venezuela anuncia investigación sobre "decenas" de muertes tras ataque de EEUU
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las "decenas" de muertes ocurridas en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
"Hemos designado, como Ministerio Público, a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana", indicó Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la inauguración de una nueva legislatura del Parlamento venezolano.
Hasta el momento, Caracas no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos.
Borrell critica la "mansedumbre" de la UE y pide dejar de considerar a EEUU un "gran aliado"
El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell criticó este martes en una entrevista con EFE la "mansedumbre" del bloque comunitario ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y pidió a Bruselas que deje de ver a Washington como su "gran aliado".
El exministro español aseguró que las acciones militares de Estados Unidos en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, son "una llamada de atención poderosa a Europa que muchos líderes europeos, en particular desde Bruselas, no quieren oír".
Trump alertó a los ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro: "Prepárense"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses aproximadamente un mes antes de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, diciéndoles simplemente: "Prepárense", informó este martes The Wall Street Journal (WSJ).
Insinuó que se avecinaban "grandes cambios" en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los ataques en Caracas ni buscó consejo sobre su plan para que las compañías energéticas estadounidenses revitalizaran los campos petroleros del país sudamericano con inversiones multimillonarias.
Esta indirecta, revelada por "personas familiarizadas con el asunto" citadas por el WSJ, indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en Venezuela.
Sheinbaum asegura que no "serviría de nada" una intervención de EEUU a México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano "no serviría de nada" para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la "soberanía nacional" y una relación bilateral con Washington basada en la "cooperación sin subordinación".
"Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada", afirmó durante su conferencia matutina en referencia a las reiteradas ofertas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico. EFE
