Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este martes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de haber matado "a millones de personas" y de tener escondida una "cámara de tortura" en medio de Caracas.

Trump se está dirigiendo este martes a sus congresistas en un evento en el Centro Kennedy de Washington en el que ha abordado una amplia variedad de temas, entre ellos la operación militar norteamericana de este pasado fin de semana en Venezuela que acabó con la "captura" de Maduro y de su mujer, Cilia Flores.

"Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento", ha asegurado Trump sobre el mandatario venezolano. "Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo", ha añadido el presidente estadounidense. Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca declarado al diario estadounidense New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar.

"En cualquier caso es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas", ha añadido.