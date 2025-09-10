Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un excargo político del primer gobierno del alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) en Badalona por un intento de extorsión a inmigrantes a cambio de no cerrar sus locales durante una inspección municipal en enero del 2012 en los barrio de Artigues y Sant Roc. La sentencia, datada de este pasado 5 de septiembre y a la que ha accedido EL PERIÓDICO, condena penalmente al excoordinador de distrito Antonio Cortés por un delito de extorsión en grado de tentativa y, civilmente, al propio Ayuntamiento de Badalona a indemnizar a dos de los propietarios afectados. Tanto el excargo municipal como el consistorio deben abonar 4.000 euros en total en concepto de responsabilidad civil.

El tribunal reprueba que Cortés se valiera de su labor como coordinador del distrito 6 de Badalona para "dar más seriedad" a su exigencia de cerrar un local, el Bar Anna, "llegando a requerir la intervención de la Policía Local" para precintar el establecimiento y dar "una lección o seriedad a las amenazas vertidas". Al considerarse probado que Cortés se "aprovechó" de sus funciones e hizo "uso indebido de los recursos públicos" al requerir a una patrulla policial el cierre de locales "no previamente acordados legítimamente y por decisión unilateral con ánimo fraudulento", la Audiencia confiere también responsabilidad civil subsidiaria al Ayuntamiento de Badalona y le obliga a indemnizar a dos afectados.

Por el delito de extorsión en grado de tentativa, los magistrados atribuyen a Cortés una pena de prisión de cinco meses y 29 días e inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo. En cuanto a las indemnizaciones, las mismas se justifican en el daño moral que sufrieron los propietarios de los locales durante los cierres arbitrarios, que a ojos de la Audiencia se evidencia en los testimonios y llamadas grabadas donde una de las afectadas le explica a Cortés su malestar y nerviosismo. Los otros dos acusados, el exconcejal David Gómez y el exfuncionario Antonio Díaz, son absueltos de los delitos de prevaricación y extorsión por estimarse la prueba insuficiente. Consultadas por este diario, fuentes municipales del Ayuntamiento de Badalona se limitan a explicitar su "alegría" por la absolución de los dos cargos municipales, "cerrando así un episodio que hacía 13 años que estaba en los juzgados".

La resolución hace especial hincapié en la actitud de Cortés, primero "más mediadora y amigable y posteriormente más agresiva y nerviosa", para reclamar el pago de 6.000 euros al Bar Anna para evitar que fuera sometido a más inspecciones o cierres, "comprometiéndose a cerrar locales que eran competencia". Aunque no se prueba que el pago de la cantidad fuera finalmente satisfecho, hecho por el cual se estima que la extorsión no pasó de la fase de tentativa, el tribunal sí da por bueno que Cortés llegó a amenazar con enviar furgones policiales para cerrar el local, algo que definitivamente ocurrió el 27 de julio del 2012. "El ansia, nerviosismo, y por momentos enfado que expresa el Sr. Cortés en los audios evidencia más un interés personal que de terceros, llegando a intervenir en las llamadas su propia esposa", relata la decisión judicial.

El abogado de los propietarios de locales perjudicados, Rafael Mendoza, tilda la sentencia de "muy satisfactoria". Especialmente, asegura, teniendo en cuenta el contexto: "La Audiencia ha condenado después de 12 años tras los que nadie quería acordarse de nada, habiéndonos enfrentado a las mejores defensas penalas y con la oposición del Ayuntamiento". Tras el reciente archivo de una querella contra Albiol que le acusaba de vulnerar datos personales de una persona sin hogar, Mendoza enfatiza que ésta es "la única causa penal que ha prosperado contra el equipo de Albiol".

La inspección de locales durante el primer gobierno de Albiol

La batida a la que hace referencia la sentencia judicial se lanzó una noche de enero de 2012 y fue sonada. Se registraron siete bares y se identificó a 136 personas. Agentes de la policía local, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional peinaron establecimientos del barrio de Artigas, donde abundan los comercios de inmigrantes. El alcalde Albiol estuvo presente y alardeó de mano dura ante las quejas por inseguridad, tráfico de droga y molestias diversas. También se detuvo a siete personas por posibles infracciones a la Ley de Extranjería.

El amplio despliegue policial se enmarcó en una ola de inspecciones durante el primer tramo del gobierno Albiol, entre 2011 y 2015. Los operativos irritaron a un grupo de comerciantes, extranjeros sobre todo. A modo de protesta, llegaron a evidenciar su descontento bajando la persiana un par de días durante algunas horas. Juzgaban que eran víctimas de requisitos draconianos y sanciones elevadas. El Ayuntamiento replicó que perseguía vulneraciones de normas urbanísticas y sanitarias, sin distinguir por nacionalidad.

Cuando los hechos se revelaron, el alcalde puso tierra de por medio con el edil David Gómez, uno de los acusados que ha sido absuelto. Lo apartó de funciones y acabó abjurando de él. El expopular pasó a la oposición como concejal no adscrito hasta que desistió meses más tarde. “Lo expulsamos del gobierno en el mismo momento en que fuimos conocedores [de la denuncia]”, destaca el entorno de Albiol.