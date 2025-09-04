Archivada la querella contra Albiol que le acusaba de vulnerar datos médicos de una persona sin hogar de Badalona

El juzgado número 3 de Badalona ha archivado la querella contra el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en que se le acusaba de un presunto delito de revelación de secretos, a raíz de la lectura por parte del alcalde, durante un Pleno municipal, de algunos datos médicos referidos a una persona sin hogar de Badalona. Estos hechos tuvieron lugar durante la sesión plenaria celebrada el 1 de julio de 2024, y la persona referida por el alcalde había fallecido un mes antes.

El edil ha declarado que este mismo jueves ha recibido el auto del juzgado de Badalona que, según relata el alcalde, "apunta que no hay motivos para la querella, que no está fundada, que no hay base, que la desestiman y que, por lo tanto, archivan la denuncia". En la misma línea, Albiol ha explicado que hace unos días recibió el informe de la Fiscalía, en el que "pedía que se archivase la querella".

Concretamente, Albiol leyó ante el Pleno información médica sobre el estado de salud y las intervenciones realizadas al paciente, como cierre al debate de una moción sobre prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tras haberse discutido el reciente cierre del único albergue municipal para personas 'sintecho', Can Bofí Vell, el alcalde quiso desvincular este hecho de la reciente muerte de la víctima, que dormía en la calle, y lo hizo aludiendo a la sintomatología con que el paciente ingresó en el Hospital Municipal de Badalona.

Albiol ha aprovechado para cargar tintas contra la exalcaldesa Dolors Sabater, representante de Guanyem Badalona, partido que denunció los hechos ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, y que en su momento apoyó y celebró que el juez admitiese a trámite la querella. "Los partidos de la oposición en Badalona intentan ganar en los juzgados aquello que no ganan en las elecciones o con la confianza de los vecinos". Albiol, que ha recordado que tuvo que ir a declarar como investigado en la causa, ha asegurado que Sabater "puso la denuncia para acabar" con su carrera política, y que buscaba su "inhabilitación".

Desde Guanyem aseguran a EL PERIÓDICO que todavía no han recibido el auto pero que, en cuanto puedan leer el texto de la resolución presentarán un recurso ante el juzgado. Asimismo, matizan que la querella la presentó la familia de la persona 'sintecho' que falleció, eso sí, a través de la exalcaldesa Sabater.

Albiol ha querido recordar, para finalizar su anuncio, que en ocho meses ha "ganado tres denuncias". Las otras dos causas que ha afrontado últimamente el edil popular son la del 'caso antenas', en el que se le acusaba de prevaricación urbanística, administrativa y ambiental; y la denuncia por un delito de lesiones a una asesora del PSC de Badalona. En todas ellas, Albiol ha sido quedado absuelto.