Las Mamarazzis tendrán un programa en catalán en La 2 sobre el mundo del corazón

A partir del próximo 13 de octubre, La 2 comenzará una nueva etapa en Catalunya con el proyecto de convertirse, en los próximos meses, en una cadena con contenido íntegramente en catalán, 2Cat. Hasta conseguirlo, su programación de esta temporada ampliará significativamente su oferta en la lengua de Pompeu Fabra, por lo que este verano ya ha estado configurando su nueva parrilla. En ella también tendrán cabida las noticias del corazón de la mano de unas expertas en la materia: Laura Fa y Lorena Vázquez, las Mamarazzis.

Las colaboradoras de EL PERIÓDICO serán unos de los grandes fichajes de TVE para La 2 en catalán. Las periodistas se pondrán al frente de un programa semanal en 'prime time' que repasará, con una buena dosis de humor, la actualidad de la prensa del rosa, al estilo del 'podcast' 'Mamarazzis' que hacen actualmente para EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

El programa tendrá así su sello, pero también contará con muchos colaboradores especialistas en prensa del corazón, cultura pop, redes sociales y moda. Para captar a la audiencia de las nuevas generaciones, el programa ofrecerá mucho contenido en redes.

Los viernes por la noche

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la previsión es que el nuevo programa de las Mamarazzis se emita los viernes por la noche. Su duración será, aproximadamente de una hora semanal.

El magacín supondrá que Lorena Vázquez y Laura Fa vuelvan a hablar, en catalán, del mundo del corazón en televisión, algo que comenzaron a hacer en 'Arucitys', en la ya extinta CityTV, y últimamente han repetido en 'Col·lape', los sábados en TV3.

Este nuevo proyecto será compatible con el resto de sus colaboraciones televisivas. De hecho, continuarán en el programa de la tele catalana de los sábados por la noche, que este 27 de septiembre estrenará presentador tras la marcha de Ricard Ustrell: Jordi González.

La productora del programa de las Mamarazzis en TVE es Kokoro Content, la artífice del 'Atrapats' del 3Cat presentado por Eva Soriano o del 'Tria una carta', también de la cadena pública catalana.

"Realidad plurilingüe"

Al frente de la compañía están Raül Asensio y Daniel Sama, que había trabajado con la antigua Fábrica de la Tele en un formato del corazón muy popular, 'Cazamariposas'.

En la presentación de la nueva La 2 en catalán el pasado abril, el presidente de la Corporación, José Pablo López, recalcó el apoyo de RTVE con la "realidad plurilingüe de España". "Queremos ayudar a difundir el uso de un idioma que está en retroceso. Entre las medidas para solucionar esto se encuentra el aumento de la oferta de contenidos audiovisuales en catalán", remarcó.

Oriol Nolis, director del nuevo canal de RTVE, destacó que la cadena será generalista, pero "con una parrilla y una oferta complementaria a la de otros canales". "Queremos ofrecer programas que no se estén haciendo", afirmó el periodista.

Aunque la previsión inicial era que la cadena comenzara esta nueva etapa en Catalunya el 11 de septiembre, en la Diada, al final su puesta de largo se ha atrasado hasta el 13 de octubre. La oferta en catalán se combinará con programas en castellano (como 'Saber y ganar', 'Malas lenguas' y 'Cifras y letras') hasta conseguir una programación íntegra en la lengua de Pompeu Fabra.