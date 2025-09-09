2Cat empezará a emitir el próximo 13 de octubre

La 2 Catalunya (2Cat) comenzará sus emisiones con un estreno oficial el próximo 13 de octubre, con una nueva programación especial en catalán. La nueva oferta televisiva apostará por franjas en vivo cada mañana y cada tarde, junto a nuevos formatos, reforzando el compromiso de RTVE con la cultura, la lengua y la ciudadanía.

Aunque en un primer momento 2Cat iba a ser un nuevo canal concreto en catalán con sus propios contenidos, finalmente se mantendrá La 2 Catalunya con nuevos contenidos en este idioma. Una especie de ampliación de la desconexión que implicará que se dejen de ver algunos programas que se emiten en el resto de España, que serán sustituidos por una nueva oferta en catalán.

Programación

A este nuevo espacio se sumarían los programas que ya forman parte de la programación de RTVE Catalunya en sus desconexiones en La 2. Por la mañana, 'Cafè d'idees', con Gemma Nierga, que iniciará su sexta temporada el próximo 11 de septiembre consolidado como el espacio de referencia informativa y de análisis en la franja matinal.

Ya por la tarde, volverá 'L'Altaveu', con Danae Boronat, un magacín vivo y participativo que da voz a la actualidad social y cultural del país. La programación se cerrará con una reflexión de la actualidad del día de la mano de Rubén Urdiales, en 'El vespre'. El fin de semana también recuperará su cita con la cultura y la divulgación: 'Punts de vista', el programa cultural de Tània Sarrias; las entrevistas en profundidad de 'Noms propis' y la proximidad de 'De carrer'.

También habría previsto un nuevo magacín, 'Cafè macchiato', a cargo de Oriol Nolis, director del nuevo canal. Otra de las novedades será un nuevo concurso matinal, a cargo de la productora La Manchester, de Ricard Ustrell, todavía sin presentador definitivo.

Finalmente, en el 'prime time', 'El Mundo' avanzó el pasado mes de julio un nuevo programa de entrevistas de Jordi Basté, después de un buen tiempo de negociaciones con TVE, 'Pla seqüència', y otro espacio de emisión semanal, 'L’any que vas neixer', de la productora Minoria Absoluta ('Polònia', 'Està passant').