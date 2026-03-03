'El joven Sherlock' (Prime Video), los años rebeldes de un detective de leyenda

Sherlock Holmes sigue siendo una inagotable mina de argumentos, así en literatura como en cine y televisión. Solo en la última década se han estrenado una serie japonesa con el sabueso y su confidente Watson en versión femenina ('Miss Sherlock'); otra protagonizada por un Watson de raza negra (como el de 'Los Irregulares') que, tras la muerte de su viejo amigo, abre una clínica para atender a pacientes con dolencias misteriosas (el drama médico-detectivesco 'Watson', del equipo de 'Elementary'), y una tercera en la que Holmes alía fuerzas con una joven nativa americana que asegura ser su hija ('Sherlock & daughter', aún inédita en España).

Ahora toca sumar a la lista 'El joven Sherlock' (Prime Video, desde el miércoles, día 4), adaptación de la serie de libros 'young adult' de Andrew Lane sobre los años de adolescencia del legendario detective. Si los libros eran claramente obra de un obseso de Conan Doyle, esta serie no está demasiada atada a ningún legado. Su 'showrunner', Matthew Parkhill (creador de 'Deep state'), no se considera un superfan de Sherlock. "A ver, leí los libros de pequeño y me encantaron", cuenta a EL PERIÓDICO en entrevista por videollamada. "Cuando creces en Inglaterra es inevitable saber sobre Baker Street [la calle del distrito londinense de Marylebone donde el personaje tiene su centro de operaciones]. Pero no, no puedo llamarme a mí mismo un superfan. Cuando me propusieron hacer la serie, volví a leerlos. También escuché los audiolibros leídos por Stephen Fry, un total de 72 horas de material. Así los terminé de redescubrir. De haber sido un superfan de toda la vida, habría tenido miedo de hacer esta serie".

De hecho, Parkhill ni siquiera ha rendido pleitesía a los libros juveniles de Lane. "Los leí y me gustaron, claro, pero son las aventuras de un chico de 14 años. Sinceramente, explorar a un Sherlock tan joven no me interesaba. Si lo hacíamos un poco mayor, íbamos a poder explorar temas más interesantes. Pero, sobre todo, en lo que insistí era en tratar de averiguar qué hizo de Sherlock el personaje que amamos, cómo se convirtió en ese tipo tan brillante y tan extraño, tan alejado de todo, un poco solitario. Eso era lo que me apetecía investigar".

Con un sobrino de Ralph Fiennes

En la serie, Hero Tiennes Tiffin (así es, de la familia Fiennes, sobrino de Ralph) interpreta a un joven y rebelde Sherlock Holmes de 19 años; dos años más que el protagonista de la serie de 1982 'El joven Sherlock' y uno más de los que tenía Nicholas Rowe cuando hizo del personaje en 'El secreto de la pirámide', cuyo título original se traduce como… 'El joven Sherlock Holmes'.

El hurto de billeteras lo lleva a prisión, pero su hermano Mycroft (Max Irons, hijo de Jeremy) acude en su rescate y le consigue un trabajo como portero en la Universidad de Oxford. Antes de que Sherlock muera de tedio, los valiosos pergaminos de la princesa china Gulun Shou’an (Zine Tseng), reliquias bajo la custodia de Sir Bucephalus Hodge (el mismísimo Colin Firth), se esfuman de la faz de la Tierra. Todos miran en dirección de Holmes y un estudiante becado llamado, ejem, James Moriarty (Dónal Finn), que deberán unir fuerzas para limpiar sus nombres.

Energía marca Ritchie

De las anteriores visiones del personaje en la pantalla, Parkhill siente particular predilección por las películas de Guy Ritchie de 2009 y 2011 ("sobre todo la segunda", 'Sherlock Holmes: Juego de sombras') y con la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch entre 2010 y 2017. O quizá solo esté queriendo quedar bien con sus colegas de equipo. Ritchie es aquí también el director principal. "Estaba ya muy involucrado en el proyecto cuando llegué yo", cuenta Parkhill. "Es todo energía: le encanta revisar y reelaborar cosas cada día. Está siempre lanzando ideas son parar. El primer día creíamos tenerlo todo claro, pero llegó Guy y tuvimos que empezar de cero. Al principio nos daba miedo, pero luego resultó liberador. Sus películas son el resultado de la increíble energía que trae cada día al rodaje". En cuanto a la aparente pasión de Parkhill por la serie con Cumberbatch, quizá venga en parte del hecho de que su amigo guionista Steve Thompson trabajó en ella; como también en 'El joven Sherlock'.

La pregunta es: ¿llegaremos a ver a Hero Tiennes Tiffin como 'El Sherlock de mediana edad'? Para el creador de la nueva serie, su versión del personaje es obsesionante. "Guy ya había trabajado con él en 'El ministerio de la guerra sucia', pero yo no lo conocía. Sabía quién era, pero no lo conocía en profundidad. Recuerdo que hizo una prueba por Zoom mientras estaba de vacaciones en Tailandia, y ya en ella mostró la inocencia y el sentido de la maravilla que aporta al personaje; esa forma que tiene de mirar las cosas desde un ángulo diferente. Le salió todo a la primera. Después vimos a otros muchos actores, pero en mi cabeza volvía una y otra vez a Hero".