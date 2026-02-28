Las 12 series que no te puedes perder este marzo

El mes de marzo viene cargado de series de estreno en las plataformas de 'streaming', con títulos que cuentan con actores como Nicole Kidman, Jason Bateman, Steve Carell, Elisabeth Moss, David Tennant, Rachel Weisz, Raúl Arévalo y Álex García. Hay acción en la Inglaterra victoriana ('El joven Sherlock'), 'thriller' ('DTF St. Louis', 'Scarpetta', 'The Hack', 'Mujeres imperfectas', 'Vladimir'), comedia ('Rooster', 'El jurado') y hasta viajes en el tiempo con el final de 'Outlander'. Entre la producción española destacan 'Day One', 'Por cien millones', 'Si es martes, es asesinato' y la segunda temporada de 'Entre tierras'.

DTF ST. LOUIS Día 2. HBO Max Jason Bateman ('Ozark'), David Harbour ('Stranger things') y Linda Cardellini ('Muertos para mí') viven una particular crisis de los 40 en esta miniserie creada por Steven Conrad ('Patriot'). Aborda un triángulo amoroso entre tres adultos que experimentan el malestar de la mediana edad. Todo se desencadena cuando uno de los protagonistas le habla a su mejor amigo, también compañero de trabajo en una cadena de televisión, de la existencia de una aplicación para ponerle picante a su anodina vida amorosa. Pero todo acabará con la muerte de uno de ellos.

THE HACK Día 3. Filmin Jack Thorne, creador de la aclamada 'Adolescencia', está detrás de esta serie británica protagonizada por David Tennant ('Dr. Who') y Robert Carlyle ('Full Monty'). Se trata de un 'thriller' sobre la historia real detrás del escándalo de las escuchas ilegales que orquestó el tabloide 'News of the world' y por el que se pincharon los teléfonos de multitud de políticos, actores y famosos.

EL JOVEN SHERLOCK Día 4. Prime Video Guy Ritchie ya había explorado la leyenda de Sherlock Holmes, el detective más famoso de todos los tiempos, en dos películas. Ahora continúa explotando el personaje creado por Arthur Conan Doyle, pero que narra los orígenes del sabueso. Cuando un carismático y rebelde Sherlock (Hero Fiennes Tiffin) conoce a James Moriarty, se ve arrastrado a una investigación por asesinato que pone en peligro su libertad. La serie, cuyo reparto principal completan Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth, está cargada de la acción habitual de las películas de Ritchie.

VLADIMIR Día 5. Netflix Humor, drama y erotismo se entremezclan en esta serie que adapta el 'best-seller' homónimo de Julia May Jonas. Rachel Weisz es una escritora y profesora de Inglés en la universidad que se encuentra estancada tanto en su carrera como en su matrimonio. Hasta que la llegada de un nuevo compañero de trabajo (Leo Woodall, 'The White Lotus') la lleva a obsesionarse con él. Pero el joven también está casado.

OUTLANDER Día 7. Movistar Plus+. Temporada 8 (última) La historia de amor a través del tiempo de Jamie y Claire Fraser (Sam Heughan y Caitriona Balfe), basada en la saga literaria de Diana Gabaldon, llega a su fin. El matrimonio regresa a su hogar en Carolina del Norte, Fraser's Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. El clan se enfrenta a una profecía devastadora: un libro de Frank Randall, el primer marido de Claire, predice la muerte de Jamie.

ROOSTER Día 9. HBO Max Comedia ambientada en un campus universitario y centrada en la complicada relación de un exitoso escritor (Steve Carell) con su hija (Charly Clive), profesora en una facultad de élite. La chica está a punto de perder su trabajo, porque al descubrir que su marido la engaña ha quemado su casa. Su padre encontrará la manera de protegerla. Está producida por Bill Lawrence, cerebro de títulos como 'Scrubs', 'Ted Lasso' y 'Terapia sin filtro'.

SCARPETTA Día 11. Prime Video Adaptación de la prolífica saga literaria de Patricia Cornwell, que ha vendido más de 120 millones de ejemplares en todo el mundo. Nicole Kidman interpreta a la doctora Kay Scarpetta, una eficaz forense decidida a desenmascarar a un asesino en serie. Jamie Lee Curtis da vida a su hermana; Bobby Cannavale, a un detective; Simon Baker, a un agente del FBI; y Ariana DeBose, a la sobrina de la protagonista.

DAY ONE Día 13. Prime Video 'Thriller' que nos hace reflexionar sobre los límites de la tecnología y que tiene como escenario la Barcelona del Mobile World Congress. Un genio tecnológico (Álex González) regresa a la capital catalana, 10 años después de la muerte de su hermana, tras la llamada de su exsocio (Asier Etxeandía). Allí entra en contacto con una joven (Alba Planas) para enfrentarse a un enemigo común, una especie de gurú tecnológico al estilo de Elon Musk al que da vida Jordi Mollà. El 22 de marzo también se emite en TV3 y 3Cat.

MUJERES IMPERFECTAS Día 18. Apple TV 'Thriller' psicológico basado en la novela homónima de Araminta Hall. La miniserie disecciona un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas (Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara) y demuestra que no se conocían tan bien como ellas creían.

JURY DUTY PRESENTS: COMPANY RETREAT Día 20. Prime Video. Temporada 2 Comedia que sorprendió con su primera temporada, donde un joven se estrenaba como jurado popular sin saber que todo el personal que le rodeaba en el proceso eran actores. La nueva temporada cambia el tribunal por un retiro corporativo de una empresa familiar de salsa picante, vivido desde el punto de vista de Anthony, un trabajador temporal recién contratado. Otra vez, cada compañero interpreta un papel y cada situación ha sido diseñada para ponerle a prueba.

POR CIEN MILLONES Día 26. Movistar Plus+ Nacho G. Velilla reconstruye el secuestro de Quini, el exfutbolista del Barça, en 1981, un caso que mantuvo a España en vilo. Agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, tres mecánicos de Zaragoza deciden secuestrar al máximo goleador de la Liga, Enrique Castro, 'Quini'. A cambio de su liberación piden 100 millones de pesetas. Con Raúl Arévalo, Gabriel Guevara, Vito Sanz y Agustín Otón.

SI ES MARTES, ES ASESINATO Día 31. Disney+ Carlos Vila, responsable de 'Los misterios de Laura', vuelve a tejer un 'cozy crime' al estilo del clásico 'whodunit' (¿quién lo hizo?). Un heterogéneo grupo de turistas españoles (Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc,Biel Montoro) emprende un viaje organizado a Lisboa. Cuando uno de los viajeros aparece muerto, cuatro de sus compañeros, amantes de los misterios y las novelas policiacas, deciden ponerse a investigar.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

THE ROOKIE. Día 1. Disney+. Temporada 7

MARSHALS: UNA HISTORIA DE YELLOWSTONE. Día 2. SkyShowtime. Después de '1883' y '1923', llega un nuevo 'spin-off' de 'Yellowstone'. Luke Grimes vuelve a encarnar a Kayce Dutton, que aquí se une a una unidad de élite de los US Marshals para impartir justicia en Montana (EEUU).

SIREN'S KISS. Día 2. Prime Video. Un joven investiga un fraude de seguros vinculado a una serie de muertes misteriosas. Pero se sentirá atraido por la principal sospechosa.

RIOT WOMEN. Día 2. Movistar Plus+. Cinco mujeres maduras (una policía, la dueña de un pub, una comadrona, una maestra jubilada y una ladrona) forman una banda de punk rock y participan en un concurso de talentos en esta serie de la creadora de 'Happy Valley'.

ATRAPADAS EN BOLIVIA. Día 3. Sundance TV. Serie inspirada en la historia real de tres jóvenes noruegas que fueron arrestadas en Bolivia en 2008 acusadas de tráfico de drogas y encarceladas lejos de casa.

FURTIVO. Día 4. Apple TV. Un grupo de amigos disfrutan cazando los fines de semana. Un domingo, se encuentran con otro grupo de cazadores que les ataca sin explicación alguna.

ANATOMÍA DE GREY. Día 5. Disney+. Temporada 22 (parte 2)

EL INFIERNO DE LAS MUJERES. Día 6. HBO Max. Años 30. La editora de una revista matrimonial descubre que el periódico de su marido podría estar relacionado con la misteriosa muerte de una joven bailarina.

NOVIO A LA CARTA. Día 6. Netflix. Una joven escapa de la realidad a través de un programa de simulación de citas virtuales.

EL ASESINO DE TIKTOK. Día 6. Netflix. Esther desaparece sin dejar rastro y su familia logra reconstruir sus últimos pasos gracias a un viajero que recorre España compartiendo vídeos emotivos en TikTok.

GIRL FROM NOWHERE. THE RESET. Día 7. Netflix. Una misteriosa chica desvela mentiras, verdades ocultas y faltas morales cometidas por alumnos y miembros del personal de varios colegios privados de Tailandia.

PATIENCE. Día 9. Cosmo. Temporada 2

ONE PIECE. Día 10. Netflix. Temporada 2. Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar, en busca del mayor tesoro del mundo.

EMPATÍA. Día 11. Movistar Plus+. Tras dos años alejada de su profesión por una tragedia personal, una excriminóloga reconvertida en psiquiatra regresa al trabajo en el Hospital Psiquiátrico Mont-Royal, en Montreal (Canadá).

ALEX HUGO. Día 11. Cosmo. Temporada 2

SOLAR OPPOSITES. Día 11. Disney+. Animación

UN LUGAR PARA SOÑAR. Día 12. Netflix. Temporada 7

PROMETEA (PROMETHEA). Día 12. SyFy. Una chica de 17 años es atropellada por un coche. Restula ilesa, pero pierde la memoria.

MIRA LIFE AFTER DIVORCE. Día 13. HBO Max. Tras su divorcio, una mujer turca debe recomponer su vida.

SOLUCIÓN FATAL. Día 13. Netflix. Temporada 3. La aventura clandestina entre una profesora y un joven acaba transformándose en una obsesión.

LA OFICINA. Día 13. Prime Video. Adaptación mexica de 'The office'.

ESA NOCHE. Día 13. Netflix. Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

ENTRE TIERRAS. Día 15. Atresplayer. Temporada 2. Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María (Megan Montaner) continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Al elenco se incorporan actores como Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor e Itziar Miranda.

LOS QUE SOBREVIVIERON. Día 17. Movistar Plus+. La noche del 13 de noviembre de 2015, siete desconocidos sobreviven juntos a la toma de rehenes del Bataclan de París. Esa tragedia forjará una sólida amistad entre ellos.

JO MAI MAI. Día 17. 3Cat. Temporada 3

INVENCIBLE. Día 18. Prime Video. Temporada 4. Animación.

FURIAS. Día 18. Netflix. Una joven que está decidida a vengar la muerte de su padre acaba viéndose inmersa en la red de la Furia, la encargada de mantener el equilibrio del submundo criminal de París.

EMERGENCIA RADIACTIVA. Día 18. Netflix. Un grupo de físicos y médicos intentan contener una catástrofe radiológica y salvar miles de vidas.

SANCTUARY, HISTORIA DE UNA BRUJA. Día 19. AMC+. Temporada 2. Un año después de la caza de brujas, Sarah regresa a Sanctuary para enfrentarse a un nuevo asesinato y a una creciente ola de odio.

TED. Día 20. SkyShowtime. Temporada 2

DEADLOCH. Día 20. Prime Video. Temporada 2. Las detectives Collins y Redcliffe regresan para investigar un nuevo caso en el norte tropical de Australia.

AMOR ANIMAL. Día 20. Prime Video. La relación entre una artista de trap y un joven de clase alta desata una guerra de pandillas.

THE COMEBACK. Día 23. HBO Max. Temporada 3 (última)

LA MUJER DANESA. Día 24. Filmin. Una exespía danesa se retira a Reikiavik en busca de una vida tranquila, pero no puede ignorar sus instintos guerreros. Convierte su edificio de apartamentos en un campo de batalla, ayudando a los vecinos a resolver los problemas a su manera, les guste o no.

HIGH POTENTIAL. Día 24. Disney+. Temporada 2 (parte 3)

LOS ROMPECORAZONES. Día 25. Netflix. Temporada 3 (última)

BAIT. Día 25. Prime Video. Un actor en horas bajas tiene la oportunidad de conseguir el papel de su vida.

DAREDEVIL: BORN AGAIN. Día 25. Disney+. Temporada 2. El alcalde mantiene Nueva York bajo su yugo mientras busca al enemigo público número uno: Daredevil.

SCRUBS. Día 25. Disney+. Secuela de la comedia. J.D. y Turk vuelven a ponerse la bata juntos por primera vez en mucho tiempo: la medicina ha cambiado; los internos han cambiado; pero su amistad ha resistido el paso del tiempo.

PRETTY LETHAL. Día 25. Prime Video.

IRISH BLOOD. Día 26. AMC+. Una abogada matrimonialista de Los Ángeles (Alicia Silverstone) viaja a Irlanda tras recibir un misterioso mensaje de su padre, con quien no mantiene relación, y cuya desaparición siempre ha estado rodeada de incógnitas.

VERONIKA. Día 26. SkyShowtime. Temporada 3

DETECTIVE HOLE. Día 26. Netflix. Un policía se enfrenta con su viejo adversario, un detective corrupto, mientras intenta atrapar a un asesino en serie .

ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER. Día 26. Netflix. Serie de terror producida por los hermanos Duffer ('Stranger things'). Una joven que está a punto de casarse viaja a casa de los padres de su prometido. Allí, una serie de extraños sucesos comienzan a volverla paranoica.

THE MADISON. Día 27. SkyShowtime. Taylor Sheridan sigue ampliando el universo de 'Yellowstone' con este nuevo 'spin-off'. Después de una tragedia, una familia de Nueva York (capitaneada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell) se muda al valle del río Madison, en el centro de Montana.

PRIVILEGIOS. Día 27. HBO Max. Una joven reclusa acepta desesperadamente un puesto de botones en el palaciego Citadel como parte de un programa de permisos diarios

PARA TODA LA HUMANIDAD. Día 27. Apple TV. Temporada 5

LA CASA DE DAVID. Día 27. Prime Video. Temporada 2

BRASSIC. Día 31. Filmin. Temporada 7

THE CHOSEN (LOS ELEGIDOS). Día 31. Prime Video. Temporada 3

VIDA PERRA. En marzo (día por determinar). Prime Video. Un grupo de personas coinciden en un parque para perros. Con Carlos Areces, Ana Morgade, Fernando Tejero y Jordi Sánchez, entre otros.