La gala de los Premios Goya 2026, en directo: ganadores y última hora desde Barcelona | 'Sirat', la gran ganadora de la noche de momento

El cine español celebra hoy sábado, 28 de febrero, su gran fiesta en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. La edición de este año tiene como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece, y a 'Sirat', con once.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los Premios Goya 2026.
Rosa María Sardà, Extremoduro y los que ya no están
Entre los 'flashbacks' también ha destacado el dedicado a ese portento llamado Rosa María Sardà, con extractos de cuando presentó la gala de los Goya hace una década, por su 30 aniversario. Una versión de 'Si te vas...' de Extremoduro interpretada por Belén Aguilera y Dani Fernández ha puesto música a repasar las ausencias.
Goya histórico para Miriam Garlo por 'Sorda', que reivindica a los no oyentes: "Sin comunicación somos muebles, invisibles"
Goya histórico para Miriam Garlo por 'Sorda', que no se esperaba para nada el premio y se ha quedado unos segundos en blanco. "Paciencia, estoy hablando dos idiomas a la vez y solo tengo un cerebro". Garlo ha hecho el discurso hablado y en lengua de signos. "Este premio es para todas las mujeres sordas, las que han sido madres y no. Sin comunicación somos muebles, invisibles. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una voz propia, pero no siempre es oral", ha dicho la hermana de Eva Libertad, que también ha ganado el Goya a Mejor Dirección Novel.
Bad Gyal rumbera, wow
Esto sí que no nos lo esperábamos: ver a Bad Gyal entonando la 'Rumba de Barcelona' del Gato Pérez con Arrels de Gràcia ha sido un puntazo.
Rigoberta y Oliver Laxe, el momento
"Me gustas, pero no soporto que tengas mejor pelo que yo", le ha dicho Rigoberta Bandini a Oliver Laxe. La catalana tiene una seguridad en sí misma de otro planeta: parece que haya presentado los Goya 16 veces y se ha hecho una versión de Tomeu Penya como si nada. Next.
Goya para Eva Libertad por 'Sorda'
Merecidísimo Goya para Eva Libertad por uno de los debuts de la temporada, 'Sorda', una oda a la empatía y toda una experiencia (también sonora), sobre la discapacidad. "Ojalá con la película el público oyente tome conciencia de su sordera", dijo Libertad cuando la entrevistamos.
Alba Carmona
'Gilbert', el corto que nació de un curso para gente en paro, gana el Goya
El cortometraje 'Gilbert' ha valido al gerundense Jordi Jiménez su primer Goya. Jiménez y los otros codirectores del corto, el valenciano Arturo Lacal y el asturiano Alex Salu, se conocieron en un curso de animación para desempleados y allí empezaron a trabajar en el que ha acabado siendo un pequeño filme animado que se estrenó en Shanghái y que, después de verse en festivales de México, Canadá, Polonia o Grecia
Cinco premios para 'Sirat', la gran ganadora de la noche de momento, también el de Mejor Fotografía
La película de Oliver laxe partía con 13 nominaciones y ya lleva cinco premios. Es el segundo galardón de Mauro Herce.
Marisa Paredes, divina en el recuerdo
Marisa Paredes ha aparecido en varios de los vídeos conmemorativos de esta noche, tanto extractos de las películas como de su etapa como director de la Academia del Cine. Siempre divina en todos ellos.
Quim Casas
¡Y ahora, a por el Oscar!
El equipo formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas ganó el Gaudí al mejor sonido, ha ganado el Goya y opta a los Oscar.
Por primera vez en la historia, el equipo de sonido de una película española con parte de producción catalana y formado por tres mujeres, ha sido nominado al Oscar. Amanda Villavieja (sonido directo), Laia Casanovas (diseño de sonido) y Yasmina Praderas (mezclas) son las responsables de las magnéticas texturas sonoras de ‘Sirat’, el filme de Oliver Laxe que también compite en la categoría de película internacional.
Alba Flores canta a su padre al recoger el Goya
"Gracias por haber hecho posible este homenaje, esta catarsis y esta sanación", ha dicho una emocionada Alba Flores al recoger el Goya a Mejor Canción por 'Flores para Antonio', su primera canción compuesta en colaboración con Sílvia Pérez Cruz. Se ha acordado de sus abuelos, el famoso Antonio el Pescaílla y la desconocida Violeta, que le cantaba nanas para ir a dormir. Se ha despedido entonando una estrofa de 'No dudaría': "Prometo ver la alegría / Escarmentar de la experiencia / Pero nunca / Nunca más usar la violencia".
