Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Goya 2026Alfombra roja GoyaSusan SarandonTrumpIránPresentadores GoyaNominados GoyaEncuesta elecciones AndalucíaRobosBarçaInmigración Salt
instagramlinkedin

En Directo

Cine

La gala de los Premios Goya 2026, en directo: ganadores y última hora desde Barcelona | 'Sirat', la gran ganadora de la noche de momento

La alfombra roja de los Goya 2026: "Con lo que está pasando, es imposible hacer una gala demasiado politizada"

Susan Sarandon recibe el Goya Internacional con una loa a Pedro Sánchez: "Vuestra lucidez moral me ayuda, estoy en medio del caos y la represión"

'Gilbert', el corto que nació de un curso para gente en paro que ha ganado el Goya

Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares de la gala, de Nieves Álvarez a Belén Rueda, Laura Escanes y Paula Vázquez

Miriam Garlo recogiendo su Premio Goya.

Miriam Garlo recogiendo su Premio Goya. / Manu Mitru / EPC

Leticia Blanco

Laura Estirado

Alba Giraldo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cine español celebra hoy sábado, 28 de febrero, su gran fiesta en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. La edición de este año tiene como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece, y a 'Sirat', con once.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los Premios Goya 2026.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL