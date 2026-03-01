José Ramón Soroiz, el inolvidable Vicente de ‘Maspalomas’, gana su primer Goya a los 75 años

Los Goya de este año han sido testigos del vibrante momento que atraviesa el cine vasco. La película ‘Maspalomas' llegaba a la gala con un total de 9 nominaciones (película, dirección, guion original, actor, actor de reparto, fotografía, música, dirección artística y maquillaje y peluquería). Por no hablar de las 11 de Alauda Ruiz de Azua, de Barakaldo. La vasca Susana Abaitua, protagonista de ‘Un fantasma en la batalla’, se suma a la lista de nombres vascos.

¿Y quién es Jose Ramon Soroiz, el inolvidable protagonista de ‘Maspalomas’? Pues un veterano del teatro y el cine vascos que ha llegado al gran público gracias a la película de José Mari Goenaga y Aitor Arregi pero bien conocido en su tierra. Es un caso algo paralelo con lo que ocurrió con Emma Vilarasau, una actriz familiar para el público catalán tras décadas de trabajo en TV3 y en los principales escenarios, a la que el resto de España pareció conocer el año pasado tras el éxito de ‘Casa en flames’.

Soroiz en 'Maspalomas'. / EPC

Soroiz ya ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su papel en ‘Maspalomas’, donde interpreta a Vicente, un hombre mayor que en el pasado rompió con su familia tras declararse homosexual y se fue a vivir a Gran Canaria, hasta que un achaque de salud hace que tenga que volver al País Vasco e ingresar en una residencia, donde volverá a encerrarse en el armario. Soroiz consiguió el premio a Mejor Actor en los Premios Feroz 2026 y la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián 2025. La película está disponible en Movistar Plus y en Filmin.

Noticias relacionadas

José Ramón Soroiz nació en Legorreta (Guipúzcoa) en 1951. Dio sus primeros pasos en el teatro y más tarde en la televisión vasca. Durante más de tres décadas ha sido rostro imprescindible en la cadena ETB, participando en numerosas series. Sus compañeros en el País Vasco le llaman cariñosamente Pinpix. Ha aparecido también en ‘Cinco lobitos’, ‘Altsasu’, ‘Patria’, ‘Loreak’ y ‘Vacas’.