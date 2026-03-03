Grupos ultracatólicos cargan contra Sílvia Abril por sus palabras sobre la Iglesia: "Si le pica, que rece"

El pasado sábado, 'Los domingos' fue la gran triunfadora de la gala de los Goya, celebrada en Barcelona. El tema que aborda la película de Alauda Ruiz de Azúa, sobre una joven que se plantea hacerse monja, está detrás de la polémica que se ha generado a raíz de unas declaraciones de Sílvia Abril sobre la Iglesia que han enfadado a grupos ultracatólicos como HazteOir, Abogados Cristianos y Universitarios Católicos, que han cargado contra la actriz y presentadora.

Durante la alfombra roja de los premios del cine español, Abril dio su opinión sobre las películas nominadas de la noche. Comentó que su favorita era 'Sorda', porque cree que "es más necesaria". Admitió que 'Sirat' y 'Los domingos' le habían gustado, pero se mostró en desacuerdo con la Iglesia, el tema central del filme de Ruiz de Azúa.

"Menudo chiringuito"

"Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano”, lanzó. “Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado, ¡se acabó! Vayan saliendo”, opinó la cómica.

Sus palabras han enfadado a Universitarios Católicos, que en su réplica han cargado no solo contra Abril, sino también contra el cine español. "Señora, para chiringuito el del cine español que vive de 250 millones de euros de subvenciones públicas. Lávese la boca antes de hablar de la Iglesia Católica”, han escrito.

La asociación HazteOir se ha sumado a las críticas contra Abril. “Feliz domingo a todos menos a Silvia Abril, a quien parece molestarle que los jóvenes se acerquen cada día más al Señor. Ayer centenares lo demostramos recorriendo las calles de Madrid en el Rosario por la Juventud. Si le pica, que rece”, han escrito.

"Mientras el cine español pierde espectadores año tras año, algunos de sus protagonistas parecen tener muy claro a quién atacar", han escrito en sus redes sociales Abogados Cristianos, junto a un vídeo en el que también arremeten contra el cine español.

"Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que algunas personas, ante su falta de talento y de méritos, para hacerse notar, tengan que recurrir al ataque, a la burla y a la vejación contra los católicos y contra los cristianos en general y por eso pedimos al cine español, que se lleva 250 millones de nuestros impuestos, que nos respete a todos", lanzan.

Personajes públicos como el actor Jaime Lorente han defendido a Abril. "Yo he compartido que soy cristiano, y lo he compartido sin miedo a que la gente me odie por eso", explica el protagonista de 'El Cid' en un vídeo de Instagram. El intérprete defiende que se debería poder compartir opiniones y creencias sin recibir "una cantidad de odio brutal".