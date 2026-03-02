'Crims' regresa a TV3 con siete historias marcadas por el engaño

Uno de los programas de referencia de TV3, 'Crims', regresa este mes de marzo a la cadena catalana con el estreno de su sexta temporada, marcada por un hilo conductor: el engaño. La mentira, el silencio, las falsas apariencias y la confianza traicionada son los temas que tejerán las nueva historias del veterano 'true crime' de Carles Porta bajo el título '7 crims. 7 enganys'.

El primer capítulo se podrá ver en TV3 y en la plataforma 3Cat el lunes 16 de marzo, aunque unas horas antes, a las 18.00 horas, habrá un preestreno en el cine Aribau de Barcelona, que contará con la presencia de Porta.

Ese día, 900 fans del programa de crónica negra (que habrán conseguido su entrada después de participar en un concurso para encontrar a las personas que más saben de 'Crims') podrán ver en exclusiva los dos primeros capítulos de la sexta temporada.

Diferentes engaños

Desde su estreno en TV3, 'Crims' ha reunido a 3,5 millones de espectadores de audiencia acumulada y las cinco temporadas emitidas hasta el momento tienen una media de cuota de pantalla del 21,8%. En Catalunya Ràdio pasa de los 16 millones de reproducciones en el entorno digital propio, roza los 45 millones en plataformas externas (Spotify y Apple) y en 3Cat alcanza los 33,6 millones de reproducciones.

Cada uno de los siete capítulos de la nueva temporada de la serie de 3Cat, creada con la collaboración de Goroka y True Crime Factory, está marcado por un tipo diferente de engaño que acaba teniendo consecuencias fatales.

El asesino de la pandemia

El primer episodio, titulado 'L'assassí de la pandèmia', muestra una ciudad vacía que parece segura. Pero entre las calles desiertas actúa un depredador que engaña traicionando a los de su misma condición, atacando a víctimas desamparadas qeu viven en la calle, fuera del sistema.

Porta tiene claro el motivo del éxito del 'true crime': "La realidad engancha, atrapa, y si está bien hecha, es imbatible y creo que ese es el gran elemento que atrae a la gente a ver estas historias", comentaba a EL PERIÓDICO en el festival de San Sebastián, donde presentó su primera serie de ficción, '33 días', inspirada en la fuga de la cárcel de Brito y Picatoste.

Sin embargo, el periodista cree que no todo lo que actualmente se vende como 'true crime' se ajusta a este concepto. "Es un género que implica una vocación narrativa muy clara, con una historia con lo básico, introducción, nudo y desenlace. Y hay muchas producciones que no son eso, aunque haya un muerto o un asesinato", argumenta Porta, que recuerda que "toda la vida se han consumido la crónica negra y los sucesos".

"'El caso' era un diario que tiraba una barbaridad", pone como ejemplo. "Lo que pasa es que de los últimos años hacia aquí, con las plataformas, sí que ha habido una tendencia a hacer más producciones vinculadas a crímenes reales", concluye.