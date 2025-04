Oriol Nolis, director del nuevo canal en catalán de RTVE: "La relación con TV3 es y seguirá siendo buena"

Oriol Nolis (Barcelona, 1978) será el director del nuevo canal íntegramente en catalán de RTVE. Vinculado desde hace veinte años al ente público y después de ser director de la sede de la Corporación en Sant Cugat entre julio de 2021 y octubre de 2023, el periodista asume el cargo con ilusión y responsabilidad. Sin embargo, su aterrizaje en el puesto ha llegado con polémica. Y es que, el nombre anunciado la semana pasada, 2CAT, abrió una disputa con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por la mencionada marca.

No podemos dejar de lado la polémica que ha habido con 3Cat, después de que anunciaran que el nuevo canal de RTVE se llamará 2CAT. ¿Qué nombre le pondrán finalmente?

El nombre no está elegido todavía y trabajamos con varios que tenemos sobre la mesa. Es una decisión importante y hay que tener en cuenta varios factores. Sí que me gustaría decir que la forma en que llegamos a hablar de 2CAT fue muy intuitiva. Es decir, las desconexiones en catalán de RTVE se han visto prácticamente siempre en La 2. Por tanto, parecía que tenía sentido que el 2 estuviera en el nombre y el CAT es porque se verá en Catalunya.

¿Qué relación mantienen con la CCMA?

Venimos a jugar, a aportar, a sumar, a ofrecer una programación y una parrilla complementaria a lo que ya hay. Creo que es muy importante tener en cuenta que, en la medida en que no hay mucha oferta audiovisual en catalán, hay cosas por hacer que no se están haciendo y eso es lo que queremos intentar hacer nosotros. Por tanto, la relación con los otros operadores y concretamente con la CCMA es y seguirá siendo buena.

Entonces, ¿no existe polémica?

Confesaré que un poquito de ruido es bueno para todos. Es bueno para la CCMA y es bueno para nosotros por una razón muy sencilla: vivimos en un entorno audiovisual global en el que la oferta es enorme y la única manera de sacar un poco la cabeza es singularizándonos. A veces las polémicas sirven para singularizarte y para que la gente hable de ti. Yo creo que esta polémica es más deportiva que otra cosa. No va a ser un problema, pero, en cualquier caso, que hablen de nosotros está bien.

¿Qué tipo de colaboraciones quieren establecer con la CCMA?

No hemos llegado a eso todavía. Con los documentales ya hemos avanzado mucho en que, aquellos que están coproducidos por RTVE y TV3, podamos tener nosotros la versión comercial en catalán, y eso debemos acabar de afinarlo en cuanto a la ficción, tanto en series como películas. 'Això no es Suècia', por ejemplo, que ha podido verse en RTVE Play, es una coproducción de RTVE con TV3. En este sentido, debemos seguir trabajando para que esto sea lo más fácil posible. Tenemos que conseguir esa idea de mancomunar servicios que a veces hacen los ayuntamientos, donde no llegue yo, llegas tú, y donde no llegues tú, llego yo. En un mundo que el audiovisual es global, necesitamos tejer complicidades y alianzas.

¿Cuál es la hoja de ruta de la nueva cadena de aquí al 11 de septiembre, cuando tiene previsto iniciar su emisión?

Los programas que ahora mismo se emiten en desconexión [como 'Cafè d’idees' por la mañana y 'L’altaveu' a la tarda] se continuarán emitiendo de esta manera y trabajamos con un horizonte en el que estos programas, más los nuevos que añadimos, deben colocarse todos en una misma parrilla, que será la programación de este nuevo canal. Tenemos poco tiempo, pero espero poder ofrecer una primera oferta que sea atractiva, y sobre todo que tenga una cohesión interna y una línea argumental detrás. Nosotros no nos dedicaremos a coger una parrilla y llenarla de lo primero que se nos pase por delante.

¿Qué tipo de programas quieren impulsar?

Queremos intentar que, formalmente, tenga todo una misma estética y que, desde el punto de vista del contenido, sean cosas que no se están haciendo o no se están haciendo lo suficiente. Mi experiencia me dice que, cuando ya hay tres televisiones haciendo una misma cosa, añadir una cuarta no tiene mucho sentido. Teníamos un programa, 'Va de verd', que sólo interesaba a la gente que le gusta la jardinería, pero esas personas sabían que su programa estaba aquí. También es esa idea de servicio público. Y después, habrá otros que tendrán un perfil más generalista y que pueden interesar a todo el mundo. Queremos que haya contenidos más transversales.

¿Cómo conseguirán llenar tantas horas de contenidos en catalán?

Lo haremos de forma progresiva y empezaremos con algunos contenidos en castellano. Intentaremos que, en el momento en que arranque en otoño, la gran mayoría de los programas y espacios que haya sean en catalán. Pero son muchas horas, entonces trabajamos con la idea tanto de reemitir programas en catalán, como con la idea de emitir programas que se están haciendo en RTVE Catalunya pero en castellano. Por ejemplo, 'Saber y Ganar' o 'El escarabajo verde'.

¿Las instalaciones de Sant Cugat pueden asumir todo lo que vendrá?

Nosotros trabajamos con la idea de, si puede hacerse internamente, lo haremos internamente. Pero aquí no se podrá hacer todo y, donde no lleguemos nosotros con recursos, con platós y con personal propio, intentaremos hacer coproducciones o producciones plenamente externas.

¿Ficharán algún rostro conocido para el nuevo canal?

Se incorporará gente nueva de una forma intuitiva. En la medida en que decimos que tendremos más programas, estos programas tendrán nuevas caras. ¿Quién? Honestamente, no tengo ni idea.

¿Ha recibido llamadas de personas interesadas?

Me ha llamado mucha gente. Me han llamado profesionales, periodistas, productoras... Mañana empezaremos ya con reuniones con personas y productoras que están interesadas en conocer lo que queremos hacer y que se quieren ofrecer para presentar sus proyectos. Como somos una televisión pública, atenderemos y escucharemos a todo el mundo. La mayoría de las ideas o de los proyectos que nos lleguen tendrán que quedar aparcados en un primer momento porque no les podremos dar cabida desde el punto de vista presupuestario.