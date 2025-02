Los retos de La 2 en catalán: ¿cómo pasar de 29 horas semanales a 168 de programación?

En julio de 2019, 'Saber y ganar' se convirtió por primera vez en 'Saber i guanyar'. Fueron cinco especiales en catalán del veterano concurso que sirvieron para celebrar el 60º aniversario de TVE Catalunya, ya que el programa presentado por Jordi Hurtado se graba en los estudios de la cadena en Sant Cugat del Vallés, el centro de producción más grande de TVE después del de Prado del Rey. Pero puede que solo fuera un precedente de lo que estaba por venir, después de que hace unos días José Pablo López, presidente de RTVE, corroborara la noticia que había avanzado 24 horas antes Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: La 2 en Catalunya emitirá en catalán dentro de dos años las 24 horas al día.

Actualmente, TVE ofrece aproximadamente unas 29 horas semanales de media de programación en catalán en La 2, gracias a la desconexión territorial, con lo que el salto cuantitativo será importante, ya que completar la parrilla diaria de toda la semana supondrá rellenar 168 horas con una oferta en la lengua de Pompeu Fabra.

Las mañanas y las tardes de La 2 ya están bastante bien cubiertas en catalán gracias a dos buques insignia. Desde las 8.00 a las 9.55 horas, de lunes a viernes, se emite el 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga y, de 17.20 a 18.35 es el turno del magacín 'L'altaveu' de Danae Boronat.

La oferta en catalán

Las sobremesas de La 2 también suenan en catalán gracias al doblaje que se hace de los reportajes de 'Grans documentals', que comienzan a las 16.30 y que se alargan hasta enlazar con 'L'altaveu'. Otros programas en catalán de La 2 de lunes a viernes son 'De carrer', presentado por Nerea Sanfe y David Fernández, y 'Efecte Collins', aunque en formato reducido, ya que no sobrepasan los 15 minutos.

Los fines de semana, la cadena incluye programas en catalán como 'Punts de vista', con Tània Sàrrias; 'Calidoscopi', con Raül Díaz, 'Noms propis', con Anna Cler; 'La Missa'; 'Mapes mentals', con Ana Boadas, y 'La trampa', con Pep Plaza. Así como 'Grans documentals' y 'De carrer'.

La 2 también podría aprovechar la desconexión en catalán que ofrece en La 1 y el Canal 24 Horas, aunque es más reducida. Ahí tienen cabida espacios como 'L'informatiu' y 'L'informatiu 2', con Aina Galduf; 'El vespre', con Quim Barnola; Aquí parlem', con Lluís Falgàs, y las reposiciones de 'Mapes mentals', 'En router', con Thais Villas, y 'De carrer'. Con estos espacios y los de La 2, TVE ofrece ya aproximadamente unas 53 horas semanales de programación en esta lengua. Sin contar los partidos de fútbol con algún equipo catalán, como el del pasado 6 de febrero de Copa del Rey entre el Barça y el València, que también se pudo escuchar en esta lengua.

Clan en catalán

Teniendo en cuenta que parte de la programación de La 2 son documentales, TVE tendrá fácil el doblaje al catalán, como ya va a hacer a lo largo de este 2025 con Clan, donde los dibujos animados se podrán seguir en una emisión dual en este idioma.

La pregunta es qué pasará con los programas de producción propia que actualmente se emiten en castellano. Entre ellos están los que se graban en Madrid, como 'Cifras y letras', 'El condensador de fluzo', 'Aquí hay trabajo', 'La aventura del saber', 'Curioseando', 'Un país para leerlo', 'Historia de nuestro cine' o 'Días de cine'.

Jordi Hurtado, en el plató de 'Saber y ganar'. / RTVE

Pero también los que se ruedan en Sant Cugat y se emiten en castellano para toda España, como 'Saber y ganar'; 'Página 2', con Òscar López; 'El escarabajo verde', gran parte de los reportajes de 'Imprescindibles'; 'Repor'; 'Cachitos de hierro y cromo'; 'Para todos La 2'; 'Culturas 2', con Tània Sàrrias; '59 segundos', con Gemma Nierga, y 'Late xou', con Marc Giró, aunque últimamente se haya visto en La 1. Precisamente este último comenzó ofreciéndose en catalán antes de dar el salto al castellano para que pudiera difundirse para toda España.

Impulsar el sector audiovisual

Lo que parece claro es que esta nueva apuesta de TVE por La 2 íntegramente en catalán en Catalunya servirá para impulsar el sector audiovisual en esta lengua, tal y como señala Ferran Cera, presidente de PROA, la Federació de Productors Audiovisuals: "Es una noticia que llevábamos esperando 25 años, desde que RTVE Catalunya dejó de ser un referente, motor y cuna de muchos de los programas míticos de nuestro imaginario colectivo".

"Aquí estamos las productora para ayudar, apoyar y hacer posible que recuperen el espacio y la visibilidad que se merecen. Catalunya dispone de gran parte del tejido empresarial, talento y creatividad audiovisual del estado español y RTVE Catalunya está dotada de medios técnicos, directivos y profesionales para hacerlo posible", añade.

Y, si los estudios de la cadena se quedan cortos, está la vía del proyecto del Catalunya Media City, el 'hub' digital, del audiovisual y del videojuego que se levantará en el área de las Tres Xemeneies, entre Sant Adrià de Besós y Badalona, y se prevé que esté listo de cara a 2028 o 2029.

De todas formas, Cera advierte: "No sería la primera vez que se hace esta promesa y no se ejecuta. La credibilidad no es ilimitada y el crédito quedaría gravemente tocado si esta vez se vuelve a anunciar y se vuelve a no ejecutar".

