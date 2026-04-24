Galerías del Tresillo redefine la maternidad con su rompedora campaña 'Madre hay más que una'

El concepto de maternidad ya no cabe en una sola definición. Hoy es actitud, compromiso y creación. Es cuidar, impulsar y hacer crecer. Bajo esta mirada contemporánea, Galerías del Tresillo —líder en el sector del descanso con más de 50 años de trayectoria— presenta 'MADRE hay más que una', una campaña que rompe con lo establecido para conectar con una sociedad en constante evolución.

Lejos de la celebración tradicional, Galerías del Tresillo propone una reinterpretación del término: ser madre también es liderar un proyecto, proteger una idea, acompañar el crecimiento de una marca personal o cuidar de una mascota. En definitiva, es asumir con orgullo la responsabilidad de aquello que importa. Un territorio emocional donde el descanso —core de la marca— se convierte en el espacio donde todo comienza.

Valentina Pizzolon, Directora de Marketing de la compañía, expresa que "queríamos ir más allá de la felicitación convencional y generar una conexión real. Hoy, ser madre es una forma de estar en el mundo: cuidar, construir y sostener. Después de más de cinco décadas acompañando el descanso de los hogares, entendemos que el hogar ha cambiado, y nuestra marca evoluciona con él. Esta campaña es un reconocimiento a todas esas nuevas formas de cuidar."

Una campaña que se vive

'MADRE hay más que una' trasciende el plano conceptual para convertirse en experiencia. Como acción central en Barcelona, la marca desplegará un sofá gigante en Plaça Universitat este sábado 25 de abril de 10 a 14 horas. Se trata de una instalación diseñada para invitar a parar, compartir y formar parte de esta nueva comunidad de 'madres' de ideas, proyectos y vínculos.

La activación conecta el universo emocional con una estrategia de fidelización tangible. Quienes participen en la experiencia podrán recoger un cojín exclusivo de edición limitada en una selección de tiendas de la ciudad, convirtiendo la interacción en recuerdo físico y en vínculo con la marca.

Marca, comunidad y beneficio directo

Como extensión natural de esta conversación, Galerías del Tresillo activa el código MASQUEUNA, que ofrece hasta un 10% de descuento adicional en sus colecciones. Una invitación directa a acercar el descanso de calidad a estos nuevos modelos de hogar, donde las prioridades han cambiado y el confort se convierte en un acto de autocuidado.

Con esta campaña, Galerías del Tresillo refuerza su papel como marca relevante y en sintonía con su tiempo. La combinación de street marketing, narrativa emocional y beneficios concretos al consumidor construye una propuesta coherente, actual y diferencial.