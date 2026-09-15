Qué son las zonas naranjas y por qué proliferan en los polígonos del Baix Llobregat

Cada día miles de personas se desplazan en coche privado por Barcelona y su área metropolitana. De hecho, según datos del ayuntamiento de Barcelona, la capital catalana encabeza la lista de ciudades europea con mayor densidad de coches, 5844 por cada km2. También indican que el tráfico es el doble que el de Madrid, y cinco veces más alto que el de Berlín o Ámsterdam.

Además, según la Encuesta de movilidad en día laborable del 2025, elaborada por el Àrea de Transport Metropolità, durante cada jornada laboral se desplazan más de 11,7 millones de personas por todo el Area metropolitana de Barcelona, y un 24,1% lo hacen en vehículo privado.

El principal motivo

Una de las zonas con más desplazamientos es el Baix Llobregat, la tercera comarca más poblada de Catalunya con más de 800.000 habitantes.

Este elevado volumen de movilidad satura las principales arterias de la comarca y convierte la búsqueda de aparcamiento en un verdadero dolor de cabeza, especialmente en los núcleos urbanos y junto a los nodos de transporte público, donde encontrar plaza libre exige paciencia.

Por este motivo, diversos municipios de la comarca han decidido instalar las llamadas 'zonas naranjas' cerca de polígonos industriales. Se trata de plazas de aparcamiento pintadas de naranja donde los trabajadores de las empresas de las zonas tienen tarifas especiales para aparcar durante su jornada laboral. Para beneficiarse de los precios, los interesados deberán acreditar que trabajan en los polígonos. Al resto de vehículos se les aplican los precios y limitaciones horarias propias de la zona azul.

Las tarifas

En Sant Just Desvern, por ejemplo, la zona se ubica en Sant Just Diagonal, y está dirigida a los trabajadores del Hospital Comarcal y Can Modolell. En Esplugues de Llobregat se estrenaron 449 plazas de aparcamiento hace un año por el polígono del Gall.

Las tarifas oscilan entre los 10 y los 15 euros a la semana y los 30 mensuales, un plan elaborado para descongestionar las calles y fomentar el uso del transporte público.

Mas Blau

Uno de los puntos donde ha generado más polémica la medida es en el polígono de Mas Blau, en el Prat de Llobregat, donde se espera que las tarifas se apliquen en octubre. En el lugar se encuentra la parada de metro Mas Blau de la L9S, que conecta directamente con el aeropuerto de Barcelona, por lo que muchos viajeros estacionan sus vehículos ahí para no pagar el párking del aeródromo.

Sin embargo, el polígono agrupa las sedes de hasta 150 empresas, por lo que cientos de trabajadores encuentran dificultades para aparcar y llegar a tiempo a sus puestos de trabajo.

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Los trabajadores podrán dejar el coche todo el día por ocho euros al mes y el resto de vehículos solo podrán estacionar tres horas diarias y a un precio de 1,25€/h.