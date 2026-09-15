Confinan un núcleo de Alfarràs de 240 habitantes y granjas cerca de la N-230 por un incendio
35 dotaciones de los Bombers, 7 de ellas aéreas, trabajan en un fuego declarado a las cuatro de la tarde
Los Bombers han pedido confinar el núcleo urbano de Andaní de Alfarràs (Segrià), donde viven unas 240 personas, por un incendio forestal próximo al torrente Regal de Viuda. La medida afecta también a algunas granjas próximas a la carretera N-230, cortada en sentido Pont de Suert.
El fuego se ha declarado hacia las cuatro de la tarde de este martes. 35 dotaciones de los Bombers, 7 de ellas aéreas, trabajan en el dispositivo de extinción. Según los Bombers, la cabeza evoluciona por la sierra de les Guixeres hacia campos de cultivo cercanos a la N230. Se prioriza el flanco izquierdo para evitar que se abra con el cambio de viento de poniente a marinada. Protecció Civil ha activado la alerta del plan Infocat y ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona.
Los Bombers también han explicado que el fuego quema con viento de poniente flojo a moderado y afecta eras y masa forestal. Trabajan para contener su progresión aprovechando las pistas forestales y las carreteras de la zona. El dispositivo cuenta con la colaboración de los Bombers de Huesca.
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