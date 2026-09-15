Un profesor de hípica de Arenys de Munt acepta una condena de 29 años de cárcel por abusar sexualmente de siete menores

Un profesor y propietario del Centre Natural Eqüestre l'Espiga de Arenys de Munt, Lluis P. G., de 42 años y más conocido como 'Luixi', ha aceptado una pena de 29 años y cinco meses de prisión por abusar sexualmente de siete menores y humillar a otro alumno, al que introdujo a la fuerza en la boca excrementos de caballo. En el breve juicio que se celebró este lunes, el acusado admitió los hechos y se conformó con la pena solicitada por la Fiscalía. La mayor condena, de seis años de cárcel, se le impone por agredir sexualmente a una adolescente de 15 años en la autocaravana donde vivía, "aprovechándose de su posición de profesor y responsable del establecimiento", y pedirle en "numerosas ocasiones" que le enviara fotografías y vídeos de carácter erótico, conociendo perfectamente la edad de la víctima.

Al acusado no solo se le atribuyen varios delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años, tres con penetración, sino también exhibicionismo, elaboración de pornografía infantil y trato degradante. Además de la pena de prisión, deberá cumplir un periodo de libertad vigilada e indemnizar a las víctimas con cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 18.000 euros. Para lograr el acuerdo, la Fiscalía ha aceptado aplicar a Lluis P. G. la atenuante de confesión, al admitir los hechos, y la de reparación parcial del daño, por el pago de parte de las indemnizaciones.

Entre 2015 y el 11 de abril de 2023, Lluis P. G. se venía dedicando a la cría y doma de caballos y a la enseñanza de la hípica. No solo hacía de gerente del centro, sino también de profesor de hípica. Durante ese tiempo, según el escrito de conformidad de la fiscalía al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, entre 2019 y 2020, el procesado, "aprovechando la ascendencia que tenía como profesor y la notoria diferencia de edad que mediaba con sus alumnas", urdió "un plan para ganarse la confianza de las menores y, bajo la apariencia de una supuesta relación sentimental, conseguir mantener relaciones sexuales", hacerles tocamientos en el cuerpo y palmearles las nalgas sin su consentimiento.

En la autocaravana

El 1 de enero de 2021, Lluis P. G. convenció a una de las víctimas, que entonces tenía 15 años, para que lo acompañara a su autocaravana con el fin de enseñársela. Una vez allí, ambos se tumbaron en la cama y, "movido por un interés libidinoso y con el ánimo de atentar contra la libertad sexual" de la adolescente, la abrazó, empezó a morderle la oreja y a darle besos en el cuello y la boca. Ella le decía que no sabía qué hacer. Él le respondió: "Déjate llevar", para después meterle la mano debajo de la ropa y abusar de ella. El procesado paró al cabo de un rato al oír ruidos de una mujer fuera de la autocaravana.

Pero esa no fue la única ocasión en que el acusado se aprovechó de esta misma adolescente. Meses después, en una situación similar, mantuvo relaciones sexuales completas con ella, con "ánimo de atentar contra su libertad sexual". Según el escrito del fiscal, el profesor de hípica mantuvo durante meses conversaciones de carácter sexual con la adolescente, incluso cuando ya tenía 16 años, a través de la aplicación WhatsApp. En el transcurso de estas, el acusado le pidió en numerosas ocasiones que le enviara fotografías y vídeos de contenido sexual. La menor accedió y le envió unas 20 imágenes en las que aparecía desnuda y en actitud sexualmente sugerente. Después, el procesado le envió una foto de su pene. Esta víctima sufre desde entonces un cuadro compatible con un trastorno de estrés postraumático estabilizado en fase de secuela moderada-grave.

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Ganarse su confianza

Con anterioridad, a finales del 2019, el procesado ya había mantenido una actitud parecida con otra joven de 16 años que empezó a frecuentar la hípica. Como hacía con otras menores, Lluis P. G. comenzó a granjearse su confianza, haciéndola sentirse especial mediante piropos y mensajes en las redes sociales, permitiendo incluso que realizara funciones de monitora y recogiéndola en su propio coche en su casa. En el casal del verano de 2019, aprovechando que dormían en tiendas de campaña, el acusado se acercó a la joven y abusó sexualmente de ella. Tras ese periodo estival, la convenció para que fuera a dormir a su domicilio y, "buscando mayor intimidad", precisa la acusación, le preguntó sobre sus relaciones sexuales anteriores, a lo que ella le confesó que era virgen. Después, sin que se pueda determinar la fecha, mantuvieron relaciones sexuales en la caravana del acusado, situaciones que se repitieron en varias ocasiones. Con otras dos menor también mantuvo relaciones sexuales y al resto de las víctimas les realizó tocamientos en las nalgas o les manoseaba el culo.