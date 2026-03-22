No hay fronteras para la gestión del agua

El acceso a un servicio de abastecimiento y saneamiento de máxima calidad constituye el primer peldaño de la salud y el progreso. En pleno siglo XXI, la tecnología y la experiencia de las empresas gestoras deben asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica, reciba un servicio de la misma calidad.

Para Aqualia, la entrada en nuevos mercados no solo implica el despliegue de redes e infraestructuras, si no el compromiso de extender este "hilo azul" para que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todos los territorios. Actualmente, esta responsabilidad alcanza a 44,9 millones de ciudadanos en 19 países de cuatro continentes.

La presencia de compañías líderes en la gestión del agua genera un efecto de transferencia de conocimiento. Al implantar modelos avanzados de la mano de equipos expertos, los operadores especializados democratizan el acceso a un recurso vital. La tecnología y la digitalización funcionan como palancas para el progreso de los territorios.

Operarios de Aqualia en unas instalaciones / Aqualia

Durante el año 2025, Aqualia produjo 1.157 millones de m³ de agua potable y 1.550 millones de m³ de agua residual depurada apta para ser devuelta a la naturaleza. En términos energéticos, el 44,76% de la energía consumida por la compañía provino de fuentes renovables, avanzando en su hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.

En 2025, Aqualia invirtió más de 13,5 millones de euros en digitalización

Digitalizar el agua para preservarla

El progreso en la gestión hídrica se apoya de forma decisiva en la innovación. En 2025, la empresa invirtió más de 13,5 millones de euros en transformación digital, sumando casi 50 millones en el último trienio. Esta apuesta permite integrar tecnologías avanzadas a través del ecosistema Aqualia Live. Mediante el uso de Inteligencia Artificial y Big Data, la compañía optimiza la eficiencia operativa, predice la demanda y detecta fugas de forma temprana.

El impacto en el usuario es directo: ya operan más de 855.000 contadores inteligentes, lo que permite a los ciudadanos monitorizar su consumo en tiempo real y fomentar el ahorro. Según el XVIII Estudio de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), la telelectura en España se ha triplicado en cuatro años, cubriendo el 43% del parque de contadores. Esta evolución tecnológica ha permitido que el Agua No Registrada (ANR) caiga a un mínimo histórico del 19%, una cifra relevante en la lucha contra las pérdidas en las redes.

Cerca de 900.000 contadores inteligentes analizan millones de datos sobre el agua

No obstante, DAQUAS estima que el sector en España requiere una inversión anual de 350 millones de euros para atajar las pérdidas reales. El informe advierte que el ritmo actual de renovación de infraestructuras (0,2%) es insuficiente, situándose lejos del 2% necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Aqualia trabaja para que el agua sea un derecho igualitario / Aqualia

Garantía global con impacto local

Aqualia aplica estándares internacionales para obtener resultados locales, garantizando la mejora continua en sus zonas de operación. Esto se refleja en la ampliación de sus certificaciones ISO en calidad y medio ambiente. Mientras que en Francia y México se han certificado las operativas de seguridad y salud, en Colombia se ha reforzado el bienestar del capital humano en contratos clave. Por su parte, en Arabia Saudí, el Laboratorio Central de Qassim ha obtenido la acreditación ISO 17025, y los clústeres Norte y Sur han blindado sus sistemas de gestión.

Con una estructura de más de 14.200 profesionales, la compañía trabaja para que el agua sea un derecho igualitario. Este impacto trasciende a menudo la gestión técnica: en Colombia, se han impulsado más de 100 acciones sociales; en Georgia, se asegura el acceso al agua en residencias de ancianos y hogares infantiles; y en República Checa, El programa "Remando juntos" ha financiado 170 proyectos locales propuestos por los empleados. Asimismo, los mecanismos de equidad, como los bonos y tarifas sociales, benefician a más de 3,5 millones de clientes a nivel mundial.

Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual / Aqualia

La gestión eficiente del agua es una condición indispensable para el desarrollo humano. La colaboración público-privada vincula a Aqualia con 42 universidades y 23 centros de investigación. Este ecosistema de innovación, unido al liderazgo en iniciativas como la alianza StepbyWater, sitúa a la compañía en el centro de un marco de colaboración multisectorial.

El objetivo final es transformar los desafíos en bienestar y oportunidades de crecimiento. Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual, consolidando el agua como un derecho universal que une e impulsa a toda la sociedad por igual.

Innovación y desarrollo territorial

Catalunya constituye el epicentro de la estrategia de crecimiento y vanguardia tecnológica de Aqualia. Con una facturación regional de 251 millones de euros y una cartera de negocio de 1.926 millones de euros, la compañía presta servicio a más de 3,3 millones de personas en 241 municipios, con más de 2.000 profesionales expertos dedicados a la gestión y servicio al ciudadano. Opera 28 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP); 105 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y 6 Comunidades de Regantes, participando en el sistema Segarra-Garrigues (el más importante de Catalunya con 70.000 hectáreas); además, la empresa gestiona la planta de la Tordera (Girona), la primera gran desalinizadora de agua de mar construida en Catalunya, con capacidad para 30.000 m³/día.

Infraestructuras verdes y gestión sostenible en entornos regionales / Aqualia

En el ámbito industrial, opera para AITASA la planta de tratamiento de efluentes en el complejo petroquímico de Tarragona, el mayor del sur de Europa, con una capacidad de tratamiento de 1,8 millones de litros por hora; prestando servicio a más de 20 industrias líderes, como Repsol, Ercros o BASF entre otras.

Esta solvencia en todos los ámbitos de la gestión del ciclo integral del agua permite a la compañía desplegar una excelencia operativa en el territorio aplicando tecnologías de vanguardia que, además, buscan mitigar el cambio climático y optimizar recursos. Claro ejemplo es el servicio de agua de Lleida, referente nacional de descarbonización. Aqualia ha logrado que sea el primero en España en certificar su Huella de Carbono 0; un logro se sustenta en la producción de biogás y energía fotovoltaica; la reducción del 100% de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero; y la transformación de la depuradora en una “biofactoría” que genera biometano para vehículos municipales y agua regenerada para riego urbano. Un modelo que es hoy una solución escalable para cualquier municipio catalán que aspire a la neutralidad climática.

La actividad de Aqualia en Catalunya, que se remonta a 1969 con el servicio en Cadaqués, representa hoy un pilar fundamental para la organización. Su apuesta por el concurso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es una “ventana de oportunidad” para modernizar el suministro de 22 ciudades, representando una ventaja competitiva, sobre la base de su identidad y arraigo en Catalunya, capacidad de inversión y experiencia global aplicada al territorio.